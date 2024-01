« Khela Hobe », déclare l’ancien CM du Bihar Jitan Manjhi alors que Nitish Kumar rencontre le gouverneur | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Ministre en chef du Bihar Nitish Kumar la visite de Raj Bhavan mardi a ajouté aux rumeurs qui circulaient sur ses futures initiatives politiques. Cela survient au milieu de son mécontentement à l’égard du Congrès concernant le retard dans la finalisation de la stratégie d’opposition pour le front anti-BJP INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) et des informations faisant état de ses divergences avec Lalu Prasad est Rashtriya Janata Dal. Le fils de Lalu, Tejashwi Yadav, est l’adjoint de Nitish Kumar dans le gouvernement Mahagathbandhan.L’ancien ministre en chef du Bihar, Jitan Ram Manjhi, qui était auparavant membre du JD(U), a ajouté au suspense avec son message énigmatique « Khela Hobe » après la rencontre de Nitish Kumar avec le gouverneur Rajendra Vishwanath Arlekar, qui, selon les rapports, a duré environ 40 minutes. Nitish était accompagné de son ministre Vijay Kumar Choudhary.“Khela Hobe” était le slogan électoral de Mamata Banerjee lors des derniers scrutins de l’Assemblée du Bengale occidental pour contrer le BJP. Mamata a remporté les élections législatives en battant le parti du safran et en décimant l’alliance Congrès-Gauche.Nitish Kumar, qui est l’un des dirigeants fondateurs du bloc d’opposition INDE, est mécontent du grand vieux parti quant à l’avancement des pourparlers sur le partage des sièges. Son parti Janata Dal (United) a ouvertement reproché au Congrès de faire passer les intérêts du parti avant les besoins de la coalition. Les dirigeants du JD(U) sont également mécontents du fait que Nitish Kumar n’ait pas été nommé chef de l’alliance d’opposition. Certains députés de partis ont ouvertement exigé que le ministre en chef du Bihar soit le premier ministre de la coalition. Lors de la dernière réunion de la coalition de l’opposition, qui s’est tenue de manière virtuelle, le président du Congrès Mallikarjun Kharge a été nommé président du bloc INDE. Selon certaines informations, Nitish a refusé de prendre la relève en tant que responsable, un poste qui aurait été sous la responsabilité du président.De toute évidence, Nitish est resté discret en ce qui concerne les activités en Inde. Cependant, contrairement à cela, il a pris le contrôle total de son parti. Il a d’abord pris la présidence nationale du parti en supprimant Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh de son poste, puis a formé une nouvelle équipe de responsables au niveau national. Le chef du JD(U) a exclu les proches de Lalan Singh de l’équipe nationale et a nommé KC Tyagi le conseiller politique et porte-parole du parti. Tyagi a ouvertement critiqué le Congrès. En fait, il a clairement indiqué que le JD(U) n’engagerait aucune discussion avec le grand vieux parti sur le partage des sièges au Bihar et qu’il ne traiterait qu’avec le RJD de Lalu Prasad. Le JD(U) a déclaré qu’il ne ferait aucun compromis sur les 16 sièges qu’il avait remportés lors des élections de 2019 à Lok Sabha.Il y a des spéculations selon lesquelles Nitish Kumar, mécontent des développements dans le bloc INDE, pourrait explorer des options pour revenir dans le giron de la NDA dirigée par le BJP. Nitish a mérité la distinction douteuse d’avoir changé de camp politique pour continuer à exercer ses fonctions de ministre en chef de l’État. Il a abandonné le BJP avant 2014 pour s’associer au RJD. Il a quitté le RJD pour revenir au giron de la NDA, puis a de nouveau fait demi-tour et s’est allié au parti de Lalu. Il y a eu beaucoup d’amertume après la dernière partition entre Nitish Kumar et le BJP. Cependant, en politique, il n’y a ni amis ni ennemis permanents. Compte tenu du parcours de Nitish Kumar, il ne serait pas surprenant d’assister à un nouveau réalignement politique dans l’État.