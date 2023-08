Khel Samman Samaroh : le gouvernement du Bihar félicite 400 sportifs et 11 entraîneurs

Le gouvernement du Bihar a récompensé 400 sportifs et 11 entraîneurs de 42 disciplines différentes, avec des médailles, de l’argent et des certificats lors d’un événement mardi.

Ils ont été félicités lors du « Khel Samman Samaroh », organisé par l’Autorité sportive de l’État du Bihar (BSSA) et le Département de l’art, de la culture et de la jeunesse pour commémorer la Journée nationale du sport, qui marque l’anniversaire de la naissance du major Dhyan Chand, populairement connu sous le nom de « Khel Samman Samaroh ». « Magicien du hockey ».

L’événement a été inauguré par le ministre du Département de l’art, de la culture et de la jeunesse du Bihar, Jitendra Kumar Rai. Il a profité de l’occasion pour dévoiler le nouveau site Internet de la BSSA tout en soulignant l’engagement du gouvernement de l’État à favoriser le développement holistique dans le domaine du sport et de l’athlétisme grâce à un soutien global.

Au total, 411 personnes, dont 400 athlètes et 11 entraîneurs de 42 disciplines différentes, ont reçu des certificats et des récompenses en espèces s’élevant à plus de Rs 4,24 crore lors de l’événement. Six femmes et 11 hommes ont décroché des médailles sur la scène internationale, tandis que 221 hommes et 162 femmes ont reçu des distinctions au niveau national.

S’adressant à l’assemblée, le secrétaire en chef supplémentaire du département des arts, de la culture et de la jeunesse, Harjot Kaur Bamrah, a parlé des prochains développements des infrastructures sportives dans l’État. Elle a révélé des projets de construction de nouveaux stades, de gymnases ultramodernes et de centres Eklavya dans tout le Bihar.

« Dans tous les coins et recoins de notre État, des villages aux panchayats, et en y guidant les prodigieux talents, le Bihar est sur le point de briller de mille feux sur la scène mondiale », a-t-elle déclaré.

Bamrah a également encouragé les parents à laisser leurs enfants suivre la voie du sport et à leur permettre de briller et d’exceller.

