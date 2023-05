Khatron Ke Khiladi Saison 13 : Les concurrents passent dans la jungle, la promo avec Rohit Shetty sortira bientôt

Khatron Ke Khiladi 13 est juste au coin de la rue. L’émission de téléréalité populaire et très appréciée qui a été diffusée avec succès pendant de nombreuses saisons. Le spectacle met en vedette diverses célébrités de la monde de la télévision, filmset OTT qui se réunissent pour affronter leurs peurs et réaliser les cascades les plus audacieuses.

Les concurrents sont déjà passés à la jungle

Avec Archana Gautam, Sheezan Khan, Rohit Roy, Shiv Thakare, Anjali Anand, Anjum Fakih, Daisy Shah, Soundous Moufakir et Arjit Taneja comme candidats confirmés, le tournage de la dernière saison a commencé en Afrique du Sud. En fait, les concurrents se sont déjà déplacés vers la jungle, où ils vivront et effectueront des cascades.

Les fans attendent avec impatience la nouvelle saison à regarder

Les photos et vidéos BTS partagées par les candidats montrent qu’ils s’entendent bien les uns avec les autres. Les fans attendent avec impatience la nouvelle saison pour voir leurs célébrités préférées se produire et vaincre leurs peurs, tout en offrant au public une dose complète de divertissement.

De plus, Rohit Shetty a également atteint l’Afrique du Sud et tournera la promo de l’émission aujourd’hui selon les rapports. Il guidera également les concurrents à travers les tâches qui seront encore plus aventureuses cette fois.