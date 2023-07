Khatron Ke Khiladi 13: Shiv Thakare s’ouvre sur ses fans contrariés par Soundous Moufakir; révèle un lien avec Daisy Shah [Exclusive]

Khatron Ke Khiladi 13 a débuté à la télévision depuis samedi. Cette saison, l’un des meilleurs concurrents est Shiv Thakare. La jeune star de la télé-réalité a mis en sac son deuxième grand projet avec Colors après Bigg Boss 16. Il était le finaliste de l’émission Salman Khan. Shiv Thakare qui est l’ancien vainqueur de Bigg Boss Marathi a une grande base de fans protecteurs. Sur le tournage de Khatron Ke Khiladi 13, il s’est lié d’amitié avec Daisy Shah, Dino James, Anjum Fakih et d’autres. On a aussi vu ses reels avec Soundous Moufakir. Mais ses fans étaient mécontents de la candidate des Roadies quand elle leur a dit de s’en aller.

Shiv Thakare nous dit : « Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Je pense qu’elle a utilisé un mot que mes fans n’aimaient pas. Eh bien, je sais que ma base de fans est très protectrice envers moi. Ils m’aiment comme un fou. Mais Soundous et mon équation étaient bonnes tout du long. Personne n’a discuté de ce problème. Les fans deviennent parfois très possessifs. » Le lien de Shiv Thakare avec Daisy Shah a fait parler de lui. Il nous dit : « Nous avons bien vibré. Daisy est un être humain merveilleux. Notre lien s’est développé naturellement tout au long de la série. Au fur et à mesure que le spectacle progresse, vous verrez notre relation et notre camaraderie. Je me suis fait pas mal d’amis de Khatron. »

Shiv Thakare nous a dit qu’il cherchait une maison à Mumbai. L’acteur a déclaré: « Je souhaite posséder un appartement ici. Mes parents seront heureux si j’y parviens. Ils sont très heureux de vivre à Amravati. Je ne pense pas qu’ils aimeront un jour rester à Mumbai de façon permanente. Ils sont très habitués à leur vie dans ma ville natale. Mais savoir que je me suis bien installé à Mumbai leur apportera du bonheur. »