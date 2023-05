Khatron Ke Khiladi 13 : Shiv Thakare, Ronit Roy, Daisy Shah, et plus encore ; les candidats partagent leur enthousiasme pour le spectacle [Watch Video]

Khatron Ke Khiladi 13 : La très attendue saison 13 de « Khatron Ke Khiladi » est sur le point d’être diffusée prochainement, et l’excitation parmi les candidats est palpable. Des noms populaires du monde du divertissement, dont Shiv Thakare, Ronit Roy et Daisy Shah, entre autres, se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur enthousiasme pour le spectacle. Les concurrents ont partagé des aperçus des coulisses de leurs séances d’entraînement et ont promis de tout donner pour vaincre leurs peurs et sortir vainqueurs. Les fans ont hâte de voir leurs stars préférées relever les défis audacieux de la série. Regardez des vidéos de divertissement.