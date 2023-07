Khatron Ke Khiladi 13: Shiv Thakare parle des jours difficiles de l’émission Rohit Shetty, dit: « Je ne pouvais pas comprendre … »

Khatron Ke Khiladi 13 a été mis en ligne le 15 juillet 2023. Les fans sont ravis de voir leurs stars préférées affronter leurs peurs. Des célébrités comme Shiv Thakare, Archana Gautam, Daisy Shah, Aishwarya Sharma, Rohit Roy et bien d’autres font partie du spectacle. Shiv Thakare, qui faisait partie de Bigg Boss 16, serait parmi les concurrents les plus forts de la dernière saison de l’émission de Rohit Shetty. Il a toujours bien performé dans toutes les tâches de Bigg Boss 16 et a donné son 100 %. La même chose est attendue à Khatron Ke Khiladi 16. Cependant, KKK n’est pas un voyage facile. Les concurrents doivent relever les plus grands défis et effectuer des cascades casse-cou. Dans la dernière interview, il a parlé de son parcours et plus encore.

Dans une interview avec Etimes, Shiv Thakare a parlé des jours difficiles à Khatron Ke Khiladi 13 et a déclaré qu’il y avait des moments où il ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui lui arrivait. Il a dit qu’il savait que c’était son voyage mais qu’il ne pouvait pas saisir l’occasion. Il a ajouté que les gens se moquent et se moquent lorsque le voyage ne se passe pas bien. Il a également dit qu’il y avait eu un moment où il avait aussi été affecté émotionnellement. Il a été cité en disant: « Cela arrive aussi lorsque votre voyage dans la série ne se passe pas bien et qu’il y a des gens autour de vous qui vous poussent délibérément ou se moquent de vous. Ils font des blagues sur vous, à ce moment-là, la façon dont vous gérez cette pression est très important. Comment vous prenez cela dans votre foulée et avancez dans le jeu. J’ai appris à effectuer des cascades sous pression. Aisa time tha hêtre me quand ça m’affectait émotionnellement, ça m’a durement frappé. J’ai appris à gérer cette pression et aller de l’avant avec le sourire. »

Pendant ce temps, comme Bigg Boss 16, même dans Khatron Ke Khiladi 13, Shiv Thakare s’est fait beaucoup de bons amis. Il s’est lié d’amitié avec Daisy Shah, Dino James, Anjum Fakih et d’autres. Sur les réseaux sociaux, il a partagé de nombreuses vidéos et photos amusantes du tournage de Khatron Ke Khiladi 13 au Cap.

Pour plus de mises à jour sur Khatron Ke Khiladi 13 et des nouvelles sur le divertissement, restez à l’écoute.