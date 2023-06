Khatron Ke Khiladi 13 : Shiv Thakare est-il le premier finaliste de l’émission ? PELLE À CHAUD

Khatron Ke Khiladi 13 est désespérément attendu. Les fans attendent que l’émission soit diffusée et voient leurs stars préférées effectuer des cascades casse-cou. Cette saison, certains des noms très connus du showbiz sont les participants de l’émission basée sur les cascades animée par Rohit Shetty. Depuis Shiv Thakare, Daisy Shah pour Aishwarya Sharma – de nombreux visages connus vont affronter leurs peurs. Alors que les créateurs et les concurrents ont observé un secret total sur les cascades, les fans peuvent voir tous les morceaux amusants alors que les stars partagent des aperçus d’Afrique du Sud. Eh bien, qui va gagner Khatron Ke Khiladi 13 est la grande question qui préoccupe les fans. Voici quelque chose d’intéressant.

Khatron Ke Khiladi 13 obtient son premier finaliste ?

Selon un rapport de Telly Chakkar, Shiv Thakare est devenu le premier finaliste de Khatron Ke Khiladi 13. Les sources ont révélé au portail que la star de Bigg Boss 16 a terminé la tâche en demi-finale et a fait sa place dans la liste des finalistes. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation de cela.

Shiv Thakare est devenu célèbre avec son entrée dans Roadies. Sa célébrité a atteint son apogée lorsqu’il est entré dans Bigg Boss 16 de Salman Khan. Même si MC Stan a remporté le spectacle, c’est Shiv Thakare qui a été considéré comme le véritable vainqueur de la saison par ses fans. Des combats aux tâches, il a tout exécuté avec la plus grande détermination et le plus grand dévouement. Il est également connu pour se faire de bons amis partout où il va. Les rapports suggèrent que Shiv Thakare a également réussi à faire son mandali à Khatron Ke Khiladi 13. Daisy Shah, Anjum Fakih et d’autres sont ses très bons amis maintenant. Daisy Shah a récemment partagé une photo franche avec Shiv qui est maintenant devenue virale.

Découvrez le post de Daisy Shah ci-dessous:

Il y a eu plusieurs rapports suggérant également que Shiv Thakare est parmi les concurrents les plus forts de Khatron Ke Khiladi 13. Les fans sont assez excités de voir comment il effectue des cascades et fait face à ses peurs.

En dehors de lui, la liste de Khatron Ke Khiladi 13 comprend Arjit Taneja, Archana Gautam, Anjum Fakih, Rohit Roy, Anjali Anand, Nyrra Banerji, Ruhi Chaturvedi, Sheezan Khan et bien d’autres.