Khatron Ke Khiladi 13: Shiv Thakare devient franc sur le fait de facturer Rs 10 lakh par semaine dans l’émission; voici ce qu’il a dit

Khatron Ke Khiladi 13 fait l’actualité et comment. On dit que Shiv Thakare est le candidat le mieux payé de cette saison. Selon les rapports, il facture Rs 10 lakh par semaine. C’est énorme. Shiv Thakare qui est le finaliste de Bigg Boss 16 a un énorme fan suivant. Les créateurs sont entrés avec un sac mélangé de candidats car ils veulent un public de tous les horizons. La saison précédente de Khatron Ke Khiladi 12 avait des TRP moyens. Beaucoup de gens pensent que c’est arrivé alors que les gens s’ennuyaient de voir les mêmes visages de Bigg Boss et d’autres émissions de téléréalité sur Khatron Ke Khiladi. Cette saison, le casting s’annonce mieux.

SHIV THAKARE RENVERSE LES HARICOTS SUR LE MOOLAH

Shiv Thakare a déclaré qu’il avait en effet pris une bonne somme d’argent. Mais il a dit que divulguer le montant n’est pas autorisé selon le contrat. Il dit avoir pris ce qui lui est dû, ainsi qu’une somme qui lui permettrait de payer sereinement les EMI pour un nouveau logement. Comme nous le savons, il veut rapidement acheter une maison dans la ville de Mumbai. Il a sa maison à Amravati. Jusqu’à présent, il séjourne dans des hôtels de la ville. Shiv Thakare a également démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait refusé des films en marathi pour Khatron Ke Khiladi 13 de Rohit Shetty.

Il a dit qu’il n’était pas une si grande star pour refuser des films. Shiv Thakare a déclaré qu’il avait pris un engagement préalable envers Khatron Ke Khiladi 13 et qu’il devait respecter cela. Il a dit qu’il espérait obtenir plus de films après la fin de son passage dans la série. Il s’envolera pour l’Afrique du Sud le 11 mai avec Rohit Shetty et toute l’équipe.

GAMME KHATRON KE KHILADI 13

Cette année, les fabricants ont créé une gamme intéressante. Aishwarya Sharma, Sheezan M Khan, Ruhi Chaturvedi, Anjum Fakih, Rashmeet Kaur, Dino James, Nyra Banerjee, Arjit Taneja, Rohit Bose Roy, Soundous Moufakir et Archana Gautam font partie des candidats qui se dirigent vers l’Afrique du Sud.