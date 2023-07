Khatron Ke Khiladi 13: Sheezan Khan, Ruhi Chaturvedi et d’autres célébrités assistent à la projection de l’émission | Regarder la vidéo

Khatron Ke Khiladi 13 est une émission de téléréalité populaire en Inde où un groupe de célébrités s’affrontent dans une série de cascades difficiles et dangereuses. Le spectacle est animé par le réalisateur de Bollywood Rohit Shetty et est connu pour ses tâches passionnantes et passionnantes qui testent la force physique et mentale des candidats. L’émission est diffusée sur Colors TV et compte de nombreux fans en Inde.