Khatron Ke Khiladi 13 : Rohit Roy se blesse ; être ramené en Inde pour y être soigné ?

Rohit Shetty va obliger 13 des célébrités à affronter leurs peurs et à les défier au-delà de leur imagination. Rohit Bose Roy, Anjum Fakih, Aishwarya Sharma, Shiv Thakare, Arjit Taneja et plus de célébrités font partie de Fear Factor : Khatron Ke Khiladi saison 13. Le tournage a lieu au Cap, en Afrique du Sud. Et les derniers rapports ont fait surface indiquant que Rohit Bose Roy a été blessé lors d’une cascade. Oui, tu l’as bien lu. Découvrez plus de détails sur Rohit et Khatron Ke Khiladi 13 ci-dessous.

Khatron Ke Khiladi 13 : Rohit Roy se blesse

Selon un rapport du portail d’informations sur le divertissement en ligne, Rohit Roy s’est blessé lors d’une cascade. Et on dit que les fabricants font de leur mieux pour garder Rohit au Cap pour Khatron Ke Khiladi 13 tout en le traitant. Mais le rapport affirme également que la blessure est telle qu’il faudra peut-être du temps à Rohit pour récupérer et, par conséquent, il est probable que Rohit ne puisse pas participer à l’émission à l’avenir. Ni les fabricants ni Rohit n’ont encore rien confirmé au sujet de la blessure. On dit que Rohit Roy pourrait s’envoler pour l’Inde où il pourra se reposer chez lui.

Le dernier post Instagram de Rohit Roy

Rohit Roy est très actif sur les réseaux sociaux depuis qu’il s’est envolé pour Cape Town, en Afrique du Sud, avec d’autres célébrités comme Aishwarya Sharma, Anjum Fakih, Shiv Thakare, Arjit Taneja, Archana Gautam, Sheezan Khan et bien d’autres. Parlant de son activité sur Instagram, il y a quelques heures à peine, Rohit a partagé quelques photos de lui depuis Cape Town. Il a appelé cela un dépôt de photos et a ajouté qu’il était prêt pour la prochaine et a lancé le défi « Bring it on ». Découvrez le dernier post Instagram de Rohit Roy ici:

En parlant de ses messages, Rohit a partagé non seulement des photos et des séances photo sur son flux, mais aussi sur des histoires. Il donne à ses fans et sympathisants un aperçu de sa vie en ce moment alors qu’il tourne pour Khatron Ke Khiladi 13. Rohit Roy a été au service de la beauté et de la beauté et comment ! Eh bien, Rohit a l’air bien sur les photos. Voyons ce qui se passe dans Khatron Ke Khiladi 13. Mais une chose est sûre, ça va être intéressant.