Khatron Ke Khiladi 13 Promo : Rohit Shetty est de retour pour « enfreindre quelques règles d’action » ; le tournage commence en Afrique du Sud [WATCH]

Les fans sont super excités pour Khatron Ke Khiladi 13. C’est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à rassembler un grand nombre de fans au fil des ans. Certaines stars bien connues comme Rubina Dilaik, Bharti Singh, Arjun Bijlani, Siddharth Shukla et d’autres ont fait partie de ce spectacle. Maintenant, la 13e saison de l’émission basée sur les cascades est arrivée. Et bien sûr, il est hébergé par nul autre que Rohit Shetty. S’adressant à son compte de réseau social, Rohit Shetty a partagé la dernière promo et mise à jour sur l’émission.

Rohit Shetty partage la dernière promo de Khatron Ke Khiladi 13

Rohit Shetty a partagé une nouvelle promo de Khatron Ke Khiladi 13 et a révélé que le tournage avait commencé. Dans la vidéo, les fans peuvent voir un aperçu de l’année de Rohit Shetty jusqu’à présent. Il s’est blessé lors du tournage de ses films, mais il est maintenant de retour pour « enfreindre quelques règles d’action ». Dans la promo, les fans peuvent voir Rohit Shetty marquer son entrée casse-cou dans un hélicoptère. Il est assis à la porte de l’hélicoptère. Il espère que les fans répandront la même quantité d’amour qu’ils ont fait au cours des 7 dernières saisons de lui en tant qu’hôte.

Découvrez la promo Khatron Ke Khiladi 13 ci-dessous:

Pas seulement les fans, même Ranveer Singh est aussi excité pour Khatron Ke Khiladi 13 que les fans. Sur la vidéo de Rohit Shetty, il a laissé tomber pas mal d’emojis de feu. Rajiv Adatia, qui a fait partie de Khatron Ke Khiladi dans le passé, a également laissé tomber des emojis de feu.

Pendant ce temps, une autre mise à jour des décors de Khatron Ke Khiladi 13 est que la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma, a subi une blessure.

Concurrents de Khatron Ke Khiladi 13

Cette saison, la liste des concurrents comprend Shiv Thakare, Archana Gautam, Aishwarya Sharma, Daisy Shah, Anjum Fakih, Anjali Anand, Sheezan Khan, Rohit Roy, Soundous Moufakir, Ruhi Chaturvedi et bien d’autres. Alors que les stars ont atteint l’Afrique du Sud il y a presque une semaine, c’est récemment que Rohit Shetty s’est envolé pour le tournage. La date de diffusion de Khatron Ke Khiladi 13 n’a pas encore été révélée. Pour plus de mises à jour et de nouvelles sur le divertissement, restez à l’écoute des nouvelles de Bollywood.