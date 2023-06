Khatron Ke Khiladi 13 Promo: Aishwarya Sharma-Anjum Fakih se fait secouer par Rohit Shetty de leurs rôles de bahu à la télévision; les fans louent la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin [Read Tweets]

La promo de Khatron Ke Khiladi 13 est sortie. Le spectacle est actuellement tourné dans les jungles d’Afrique du Sud. La première promo présente Aishwarya Sharma et Anjum Fakih. Les deux dames sont vues en train de se battre dans de vrais styles de bahu de télévision lorsque Rohit Shetty leur dit que son monde n’est pas fait de conspirations et de mélodrame. Les fans de Khatron Ke Khiladi 13 aiment beaucoup la promo. Aishwarya Sharma a livré un coup de poing dans la promo. Elle est très mignonne et joue le rôle du bahu TV. Anjum Fakih est bon aussi. Rohit Shetty les emmène ensuite dans son monde rempli d’aventures et d’action.

On y voit les deux femmes face à une meute de hyènes. Ils tournent au milieu de la jungle en Afrique du Sud. Jetez un œil aux tweets…

Félicitations et tout le meilleur @AishSharma812 ? Vous cherchez fabuleux ?? continuer à briller et à bercer la fille ? tu vas le rocker bébé? ?#AishwaryaSharma #KKK13AvecAishwarya #KhatronKeKhiladi13 pic.twitter.com/Wkev0P0AUC Tarte Aishu ?? (@AishPrapti) 3 juin 2023

Elle tue ce look de princesse ? elle est si belle qu’elle est notre reine Nous sommes là pour vous soutenir Aish #AishwaryaSharma #KKK13AvecAishwarya #KhatronKeKhiladi13 pic.twitter.com/BrWXUgXPIh AN (@an102510) 3 juin 2023

Aish tu gagnes nos cœurs j’espère que tu gagnes aussi ce spectacle beaucoup d’amour et de bénédictions pour toi toujours Yayyy ma petite fille … si fière de toi … tue-la ?? VOUS ÊTES JUSTE VRAI SENS DE GIRL POWER #AishwaryaSharma #KKK13AvecAishwarya #KhatronKeKhiladi13 pic.twitter.com/Ey4Q7wEHmM AN (@an102510) 3 juin 2023

Le spectacle a une bonne programmation. La liste des candidats comprend Archana Gautam, Shiv Thakare, Soundous Moufakir, Arjit Taneja, Aishwarya Sharma, Anjum Fakih, Ruhi Chaturvedi, Dino James, Anjali Anand, Rohit Roy, Daisy Shah et Abdu Rozik. La télédiffusion commencera fin juillet 2023. On peut voir que les fans ont adoré Aishwarya Sharma dans la promo. L’actrice est connue en Inde sous le nom de Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.