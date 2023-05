Khatron Ke Khiladi 13 : Priyanka Chahar Choudhary soutient-elle Shiv Thakare, concurrent de Bigg Boss 16 ? Sa réaction surprenante est incontournable [WATCH]

Khatron Ke Khiladi 13 fait la une des journaux. Les candidats sont en Afrique du Sud et l’hôte Rohit Shetty a récemment partagé la mise à jour que le tournage a commencé. Le cinéaste a partagé une nouvelle promo et a révélé qu’il était prêt à « enfreindre les nouvelles règles d’action ». Comme chaque saison, cette fois aussi quelques-unes des célébrités les plus connues du monde du showbiz ont participé au show. Shiv Thakare, Archana Gautam, Daisy Shah, Anjum Fakih, Aishwarya Sharma et d’autres vont affronter les peurs. Alors que les rapports indiquaient que Priyanka Chahar Choudhary de Bigg Boss 16 en ferait également partie, cela ne semble pas se produire. Mais qui soutient-elle ?

Actrice Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary a deux de ses colocataires Bigg Boss 16 à Khatron Ke Khiladi 13. Shiv Thakaré et Archana Gautam faisaient partie de Bigg Boss 16. Alors qui soutient Priyanka entre ces deux-là ? Lors d’un événement récent, on a demandé la même chose à Priyanka. On lui a demandé si elle soutenait Shiv Thakare et il y a eu une réponse amusante. Elle en a ri mais a dit qu’il n’y avait pas de mal à le soutenir. Cependant, elle soutient son amie Archana Gautam.

Découvrez la vidéo de Priyanka Chahar Choudhary ci-dessous :

#PriyankaChaharChoudhary Était magnifique aux Mumbai Achievers Awards 2023 Elle soutient #ArchanaGautam Dans #KhatronKeKhiladi13 pic.twitter.com/XV3lG3TiNO Espion de Bollywood (@BollySpy) 21 mai 2023

Tout sur le lien entre Priyanka Chahar, Archana Gautam et Shiv Thakare dans Bigg Boss 16

Eh bien, ce n’est pas très encourageant que Priynka Chahar Choudhary soutienne Archana Gautam. Dans Bigg Boss 16, Shiv Thakare était le plus grand concurrent de Priyanka Chahar Choudhary. Ils se sont battus massivement à l’intérieur de la maison et ils ne s’entendaient pas. D’autre part, Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam étaient de bons amis. Ils se soutenaient tout le temps et partageaient de bons souvenirs. Ils ont ri, pleuré, fait la tâche et joué le jeu ensemble. Dans les trois premiers, Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary et MC Stan étaient en lice. C’est MC Stan qui a remporté le trophée.

En parlant de Khatron Ke Khiladi 13 de Rohit Shetty, l’émission a retenu l’attention de tout le monde et les fans attendent d’en savoir plus sur sa date de diffusion et d’autres détails. Shiv Thakare, Rohit Roy, Anjum Fakih, Daisy Shah et semblent tous excités par leurs dernières mises à jour sur les réseaux sociaux.