Khatron Ke Khiladi 13 : Pas seulement Shiv Thakare de Bigg Boss 16, même Archana Gautam pour participer au spectacle de Rohit Shetty ?

Bigg Boss 16: Dites ce que Rohit Shetty fera une entrée avant la finale de l’émission et proposera à Shiv Thakare et Archana Gautam de participer à son émission Khatron Ke Khiladi 13. Il y a un énorme buzz qui, pour la première fois dans l’histoire, le Les fabricants demanderont à Rohit Shetty de choisir les concurrents de la maison Bigg Boss pour Khatron Ke Khiladi la saison prochaine. Si l’on en croit les rapports, le directeur de Cirkus a choisi les deux premiers candidats pour son émission et ce sont Archana Gautam et Shiv Thakare.

RUPTURE! Pour la première fois de l’histoire, les candidats auront une opportunité pour le KKK pendant la semaine de la Finale. Rohit Shetty annoncera et choisira un concurrent du TOP 5 pour la prochaine saison de #KhatronKeKhiladi Selon la source, Rohit choisit #ArchanaGautam et #ShivThakare. pic.twitter.com/bFYvMYlemi #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 10 février 2023

Pendant ce temps, les rapports suggèrent également que Rohit Shetty a dit à Priyanka Chahar Choudhary qu’il aimait son jeu et a souhaité le meilleur à tous les autres concurrents. Eh bien, nous ne serons pas surpris si la fille tient un grand rôle dans ses films. Comme Salman Kahn l’avait dit dans l’émission, Priyanka est une héroïne et c’est à BollywoodLife qu’il a suggéré son nom dans Dunki de Shah Rukh Khan dirigé par Rajkummar Hirani avec Taapsee Pannu dans le rôle principal féminin.

Maintenant, les fans sont super excités de voir Archana Gautam et Shiv Thakare se battre pour le titre de Khatron Ke Khiladi 13. Le spectacle va bientôt recommencer cette fois-ci, les créateurs choisiront des endroits super exotiques pour tourner sa super saison 13. La dernière fois Rohit a fait une entrée dans Bigg Boss 13 après le combat super intensif entre Sidharth Shukla et Asim Riaz pour calmer les choses entre les deux car les deux acteurs respectaient beaucoup le cinéaste.