Khatron Ke Khiladi 13 : Nyrraa M Banerji loue la force et le courage de Divyanka Tripathi Dahiya ; dit: « Je veux vraiment savoir ce qu’elle mange »

Khatron Ke Khiladi 13 a commencé. Cette saison a des candidats talentueux qui sont prêts à tout donner. Rohit Shetty a emmené l’équipe en Afrique du Sud. L’actrice Nyrraa M Banerji est l’une des meilleures candidates. Dans le passé, nous l’avons vue dans des émissions comme Divya Drishti et Pisachini. Nyrra M Banerji a également très bien réussi sur Khatron Ke Khiladi 13. Elle est dans les huit derniers de l’émission. Comme nous le savons, nous avons également trois challengers dans l’émission Faisal Shaikh, Hina et Divyanka Tripathi Dahiya. Comme nous le savons, le Yeh Hai Mohabbatein était l’un des meilleurs joueurs de la série de tous les temps. Des millions de personnes ont été déçues lorsqu’elle n’a pas remporté Khatron Ke Khiladi 11.

Nyrraa M Banerji a expliqué comment Divyanka Tripathi Dahiya est l’incarnation ultime d’un artiste de dhaakad. Elle a dit qu’elle était un être humain charmant et une femme très puissante. Elle a déclaré à India Forums : « Elle devait effectuer une cascade dynamique avec deux garçons, et la façon dont elle l’a fait était en sautant des hélicoptères dans l’eau et ainsi de suite. Et la façon dont elle l’a fait. » L’actrice a déclaré que la force de l’actrice n’était pas une blague. Il semble que les garçons aient eu du mal mais elle a réussi comme une pro. Elle aurait déclaré : « Je veux vraiment savoir ce qu’elle mange. (Rires) Elle est si gentille et elle est si rapide avec ses cascades. »

Eh bien, nous sommes sûrs que tous les fans de la série seront d’accord avec Nyrraa M Banerji. L’actrice a été la plus grande surprise de Khatron Ke Khiladi 11. Divyanka Tripathi Dahiya a remporté le titre de fille de Dhaakad après avoir pris avec désinvolture un crocodile avec sa veste. Nyrraa M Banerji a également fait la une des journaux après que son bon ami Nishant M Malkani soit venu la chercher à l’aéroport alors que toute l’équipe revenait. Les deux sont besties depuis longtemps.