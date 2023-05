Khatron Ke Khiladi 13 : L’ouverture du restaurant de Shiv Thakare suspendue en raison du spectacle de Rohit Shetty ?

Shiv Thakaré est occupé à tirer pour Rohit Shetty– émission télévisée animée Khatron Ke Khiladi 13. C’était un rêve pour Shiv de participer à l’émission de télé-réalité basée sur les cascades. Et il vit certainement son rêve au Cap, en Afrique du Sud, avec 13 autres célébrités. Shiv Thakare a acheté une voiture chic après son passage à Bigg Boss 16. Et par la suite, il a annoncé que Chai et collations de Thakare. Mais il semble qu’ils ne vont pas de l’avant avec cette entreprise. Oui, tu l’as bien lu.

L’ouverture du restaurant de Shiv Thakare suspendue

Shiv Thakare avait annoncé de manière grandiose qu’il ouvrirait le restaurant Chai & Snacks. Il a tenu une conférence de presse et a même expliqué comment il avait travaillé dur pour Chai & Snacks. Shiv Thakare travaillait sur ce projet depuis quelques années et il avait hâte de voir son travail acharné récompensé. La famille de l’acteur était ravie de sa nouvelle entreprise même lorsqu’elle ne comprenait pas pleinement son plan. Récemment, l’équipe de Shiv a publié une déclaration officielle disant qu’en raison de circonstances inévitables, ils n’allaient pas de l’avant avec le plan du restaurant. « Le 21 mars 2023, Shiv Thakare a annoncé une nouvelle entreprise alimentaire appelée » Thakare-Chai & Snack « . Pour des raisons inévitables, nous n’avons pas pu concrétiser cela », indique le communiqué.

Découvrez le logo de Thakare’s Chai & Snacks ici :

Khatron Ke Khiladi 13 est-il la raison du retard dans l’ouverture de Thakare’s Chai & Snacks

Eh bien, Shiv Thakare attendait avec impatience l’ouverture de Thakare’s Chai & Snacks. Sa conférence de presse a fait les gros titres de l’actualité du divertissement. Même ses fans avaient hâte de déguster Chai & Snacks dans son restaurant. Shiv allait l’ouvrir à Mumbai, Pune et Amravati, sa ville natale. Quelle pourrait être la raison? Est-ce parce que Shiv Thakare n’est pas en ville ? Puisqu’il est occupé à tourner pour la très attendue émission de télé-réalité Khatron Ke Khiladi 13, serait-ce la raison du retard dans le lancement de son restaurant ? Shiv a parlé avec passion de son rêve de cette entreprise. Eh bien, seul Shiv peut révéler la vraie raison. Mais il va sans dire que l’ouverture sans le propriétaire du restaurant semble déraisonnable. Peut-être que Shiv ouvrira le restaurant après son retour du tournage.

Pendant ce temps, les fans de Shiv Thakare ont hâte de le voir dans Khatron Ke Khiladi 13 et de soulever le trophée.