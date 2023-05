Khatron Ke Khiladi 13 : les candidats qui ont quitté la série pour des raisons de santé

Dipika Kakar est un visage bien connu de l’industrie de la télévision. Son émission Sasural Simar Ka était autrefois l’une des émissions de télévision les plus appréciées. Elle a atteint une grande renommée et est devenue synonyme de Simar. L’émission l’a également aidée à trouver l’amour de sa vie. Elle est tombée amoureuse de sa co-star Shoaib Ibrahim. Ils se sont mariés en 2018 et profitent depuis de leur bonheur conjugal. Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim sont maintenant tous prêts à embrasser la parentalité. Dans une récente interview, Dipika Kakar a révélé qu’elle arrêtait d’agir pour se concentrer sur sa vie de famille.

Dipika Kakar QUITTE le jeu

À Telly Chakkar, l’actrice a révélé qu’elle profitait actuellement de la phase de grossesse et qu’elle avait hâte d’accueillir son premier enfant dans ce monde. Elle a partagé que l’excitation est à un autre niveau. Dipika Kakar a également déclaré qu’elle travaillait depuis très longtemps et souhaitait maintenant profiter de la vie de femme au foyer. Elle aurait déclaré : « J’apprécie cette phase de la grossesse et j’accueille notre premier enfant. L’excitation est à un autre niveau. J’ai commencé à travailler très jeune et j’ai continué pendant environ 10 à 15 ans d’affilée. Au début de mon parcours de grossesse , j’ai dit à Shoaib que je ne voulais pas travailler et que je voulais arrêter d’agir. Je veux vivre une vie de femme au foyer et de mère.

C’est au mois de janvier que Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ont annoncé une grossesse. Ils ont partagé une jolie photo sur les réseaux sociaux portant des casquettes disant maman et papa. Grâce à YouTube Vlog, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ont tout partagé sur leur parcours de grossesse. Récemment, ils ont révélé comment ils allaient acheter le sac de grossesse. Dipika a également partagé que le bébé serait pareil comme Shoaib Ibrahim.

De plus, l’année est d’autant plus spéciale que Dipika et Shoaib emménageraient dans leur somptueux appartement 5-BHK. Récemment, ils ont partagé une vidéo dans laquelle ils ont fait visiter leur nouvelle maison à leur mère. Hilarante, elle a dit qu’elle ne comprenait rien car tout était en construction. Ils prévoient d’emménager dans cette maison d’ici juin ou juillet. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.