Khatron Ke Khiladi 13 : la cascade aquatique de Nyra Bnaerjee vous fera exploser

Khatron Ke Khiladi 13: la nouvelle sensation de Bollywood, Nyra Banerjee, a laissé le public en grand écart avec sa cascade d’eau hilarante et audacieuse sur les plateaux de l’émission qui vous fera devenir « roffle ». Dans l’épisode, les candidats étaient confrontés à un nerf -cascade à base d’eau qui nécessitait des nerfs d’acier. Alors que d’autres ont abordé la tâche avec sérieux et détermination, Nyra a décidé d’adopter une approche différente. Au lieu de laisser la peur prendre le dessus sur elle, elle s’est lancée sans crainte dans la tâche avec une touche de flair comique. Alors que les caméras tournaient, la cascade d’eau de Nyra a commencé, et à la grande surprise de tous, elle a ajouté sa touche comique à chaque mouvement. Ses expressions drôles, ses doublures pleines d’esprit et ses réactions hilarantes avaient l’hôte Rohit Shetty et les concurrents en scission. Même si elle était au milieu d’une tâche difficile, Nyra a réussi à faire sourire et rire tout le monde autour d’elle.