Khatron Ke Khiladi 13 : Fahmaan Khan prédit le vainqueur de cette saison, des suppositions ?

Fahmaan Khan est un acteur qui fait des vagues dans l’industrie de la télévision avec son jeu d’acteur impressionnant et sa personnalité charmante. Il est bien connu pour son rôle d’Aryan Singh Rathore dans Imlie de Star Plus, où il partage une chimie torride avec Sumbul Toqueer Khan alias Imlie. Le parcours de Fahmaan dans l’industrie a été louable. Il a commencé sa carrière avec le mannequinat et le théâtre et avec un travail acharné constant, il a fait ses débuts à la télévision en 2015. Sa performance à Imlie a été aimée par le public et il est rapidement devenu célèbre.

En dehors de cela, Fahmaan a également auditionné pour l’émission de téléréalité Roadies de MTV mais malheureusement, il n’a pas reçu le succès escompté. Cependant, il ne s’est pas laissé décourager et a continué à travailler dur. Fahmaan joue actuellement dans la série COLORS Pyar Ke Saat Vachan Dharampatnii, où il joue le rôle de Ravi. Le public l’a félicité pour sa performance dans la série et il est sur le point de prendre d’assaut l’industrie avec son talent.

Fahmaan prédit le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 13

Récemment, Fahmaan a parlé de son parcours en tant qu’acteur et de ses prédictions pour le vainqueur de la saison 13 de Khatron Ke Khiladi avec un portail d’informations télévisées. Interrogé sur les difficultés auxquelles il était confronté en tant qu’acteur, Fahmaan a révélé qu’il lui était difficile de se faire remarquer dans l’industrie. Il a dit qu’il devait rivaliser avec de nombreux acteurs talentueux et qu’il n’était pas facile de se démarquer.

Fahmaan a également partagé avec Tellychakkar ses prédictions pour le vainqueur de la saison 13 de Khatron Ke Khiladi. Il a déclaré : « Je pense qu’Anjum Faikh gagnerait la saison 13 de Khatron Ke Khiladi. » Il a ajouté que si ce n’est pas elle, ce sera Abdu Rozik, Shiv Thakare ou Ruhi. Il sera intéressant de voir si les prédictions de Fahmaan se réalisent. Eh bien, voyons si la prédiction de Fahmaan Khan s’avère vraie ou non. Pendant ce temps, il fait la une des journaux ces derniers temps, car la rumeur dit qu’il pourrait être l’un des concurrents de l’émission Bigg Boss OTT 2 de Salman Khan. Il n’y a pas encore de confirmation. Bigg Boss OTT est la promo est sortie!