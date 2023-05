Khatron Ke Khiladi 13 : Dino James se déclare vainqueur de l’émission de Rohit Shetty ; Les fans de Shiv Thakare disent : « Aucune chance »

Khatron Ke Khiladi 13 concurrents ont eu la conférence de presse hier. Tous partent pour l’Afrique du Sud le 11 mai avec Rohit Shetty. Cette saison, les créateurs ont fait venir des candidats de divers domaines comme Bollywood, la télévision et la musique. Bigg Boss 16 a eu une audience énorme parce que MC Stan a attiré le public desi hip hop. Cela a rendu les créateurs plus créatifs avec le casting. Les fans des stars de la télévision indienne se sont plaints qu’il n’y avait pas de vrais grands noms dans l’émission. Bien que cela soit un peu vrai, les gens pensent que les étrangers font plus d’efforts dans les émissions grand public pour attirer un nouveau public. Le rappeur Dino James est connu pour sa chanson Boyfriend sur la scène musicale indépendante.

DIFFICILE BATAILLE ENTRE DINO JAMES ET SHIV THAKARE

Le rappeur, auteur-compositeur et compositeur de musique Dino James s’est déjà déclaré vainqueur. En fait, il a déclaré aux médias qu’il avait également réservé une place pour sa fête après la victoire. Maintenant, c’est une certaine confiance. Khatron Ke Khiladi est tout au sujet de l’état d’esprit et il entre avec l’aura d’un champion. C’est ce qu’il a dit à l’émission télévisée Saas Bahu Aur Betiyaan.

Nous savons que Shiv Thakare travaille très dur pour la série. Ses fans sont convaincus qu’il va remporter le trophée. Dino James est également un ami de MC Stan. En fait, Shiv et lui ont commencé à se lier sur les réseaux sociaux. Mais les fans de Shiv Thakare l’ont averti que le trophée serait entre les mains du vainqueur du BB Marathi.

Désolé dino bhai .. j’adore tes chansons Mais trophée toh shiv ki hain ?#ShivThakare Tushar (@DealWithITbro0) 6 mai 2023

Vous, les gars ? Trophée Lene do isko.. Trophée Ajkaal ehre ghere kisiko bhi de rahe h rangu.. Profitez du voyage de Shiv baas ? Dino Bhai pehle épisode m salut trophée uthake wapas a jana ? #ShivThakare #ShivThakareInKKK13 Je suis là ? (@rifa_here) 6 mai 2023

Sait-il que shiv thakre est là ? pas de chance Dino Ladna Abdirashid (@LadnaAbdirashid) 6 mai 2023

Dino James est originaire du Kerala. Il a grandi à Nagpur. Issu d’un foyer de la classe moyenne, il a gravi les échelons grâce à un travail acharné. C’est merveilleux de voir des talents locaux comme Shiv Thakare, Dino James tous dans le courant dominant.