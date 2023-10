Khatron Ke Khiladi 13 : Dino James, Arjit Taneja, Archana Gautam s’affrontent en demi-finale ; faire face à des doubles éliminations

Khatron Ke Khiladi 13 aura bientôt son gagnant. Aishwarya Sharma est déjà finaliste de l’émission et les autres concurrents vont désormais s’affronter en demi-finale. La bataille entre les concurrents et leurs peurs Khatron Ke Khiladi 13 continue de divertir les téléspectateurs et de mettre en valeur l’esprit casse-cou. L’émission de téléréalité basée sur les cascades préférée de l’Inde arrivera en demi-finale dans les prochains épisodes et ses cascades intimidantes évoqueront un tout nouveau niveau de peur avec la torsion de la double élimination. Pour la première fois de la saison, tous les concurrents seront vus réaliser des cascades et les trois meilleurs se verront attribuer des points en fonction de leur classement. Les concurrents ayant obtenu les scores les plus bas doivent participer au tour éliminatoire. Les deux casse-cou qui ont sous-performé le coup d’élimination feront leurs adieux au spectacle.

Khatron Ke Khiladi 13 cascades en demi-finale

La peur de l’eau et des hauteurs s’enflammera parmi tous les concurrents lors du premier coup d’éclat de la demi-finale. Il s’agit de concurrents se tenant en équilibre debout sur des cordes suspendues à une plate-forme au-dessus d’un plan d’eau. Les casse-cou doivent se propulser sur toute la longueur du gréement en exploitant leur poids corporel et éviter de tomber à l’eau.

La deuxième cascade obligera les concurrents à respirer alors qu’ils seront plongés dans un plan d’eau comme des sachets de thé et chargés de se déverrouiller. Pour la troisième cascade, tous les concurrents sont attachés à un équipement centrifuge qui tourne en tyrolienne d’un point à un autre. Une fois arrivés au bout de la tyrolienne, ils doivent plonger dans l’eau et faire du kayak jusqu’au bord d’un plan d’eau, où ils doivent déclencher une explosion.

La cascade suivante oblige les participants à assembler les pièces d’un puzzle tout en bravant les chocs électriques au milieu d’autres obstacles. Dans la cascade d’élimination, les casse-cou doivent faire du vélo sur une planche, sauter dessus, attraper le filet appuyé contre la planche et ramasser des drapeaux nichés dans le filet. Gagner un score décent en réalisant des cascades inédites ne sera pas facile pour les concurrents car la peur d’une double élimination se profile dans le prochain épisode.