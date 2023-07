Khatron Ke Khiladi 13 : CETTE candidate est expulsée de la série ; Shiv Thakare gagne à nouveau les cœurs

Khatron Ke Khiladi 13: Le spectacle de Rohit Shetty est également un succès le deuxième jour, et les cascades exécutées par les concurrents sont angoissantes et vous font vous ronger les ongles à chaque cascade. De Shiv Thakare à de nombreux autres concurrents, le public est très impressionné par leurs performances. Mais cette candidate a dû dire adieu au spectacle car elle n’a pas réussi à exécuter la cascade du facteur de peur au milieu des serpents, et mon garçon, c’était effrayant et vous apportera des frissons. Ruhi Chaturvedi est expulsée de la série et elle a fait de son mieux pour survivre, mais Juhi Chaturvedi a réussi à terminer la tâche en 13 minutes, tandis que Ruhi fait la tâche en 15 minutes et ne parvient même pas à la terminer.

La raison pour laquelle Shiv ne sortait pas de la zone de code rouge était appropriée. Assez intelligent et pratique. C’était trop tôt. Mais devinez qui était prêt à prendre ce risque et plein d’excès de confiance ? Je veux dire sérieux ? Tu plaisantes???#ShivThakare #KKK13AvecShivThakare #KhatronKeKhiladi13 Kalamwala (@kalamwalainsaan) 16 juillet 2023

Shiv peut même faire un écart entre les cascades super divertissantes et cela devient le point culminant de l’épisode lui-même ?? J’apprécie ces commentaires en direct entre les cascades ??#ShivThakare #ShivThakareInKKK13 #KKK13#KhatronKeKhiladi13 #KhatronKeKhiladipic.twitter.com/KjK0oefVNo Mariam Célin ? Shiv (@celin_mariam) 16 juillet 2023

En parlant de Shiv Thakare, il est totalement préparé, il signe chaque jour et la façon dont il a effectué sa tâche sous l’eau était époustouflante. Il a prouvé sa valeur à chaque instant de la série, et les fans sont également extrêmement impressionnés par sa renommée Bigg Boss 16. Shiv a toutes les qualités pour remporter le titre de Khatron Ke Khiladi 13. Pendant ce temps, Archana Gautam fait un travail parfait en tant qu’artiste.

Les concurrents ciblent Daisy Shah

Dans le prochain épisode, vous verrez tous les comédiens parler contre Daisy Shah et l’appeler chanceuse pour une cascade, ce qui irrite l’actrice et lui demande si elle n’a pas travaillé dur pour effectuer la cascade.