Khatron Ke Khiladi 13 célébrité Anjum Fakih avoue son amour pour BF Rohit avec un joli selfie; Soundous Moufakir, Shraddha Arya adore la douche

Khatron Ke Khiladi 13 reçoit de bonnes critiques du public. L’émission est très suivie par les fans et se porte également très bien dans les charts TRP. Aishwarya Sharma, Archana Gautam, Shiv Thakare, Anjali Anand, Arjit Taneja, Anjum Fakih, Dino James, Soundous Moufakir, Rashmeet Kaur, Ruhi Chaturvedi, Rohit Bose Roy, Sheezan Khan, Nyrraa M Banerji et Daisy Shah sont les concurrents de cette saison .

Anjum Fakih a été éliminé de la série bientôt. L’actrice est très active sur les réseaux sociaux. Elle ne manque jamais de publier toutes les mises à jour de sa vie sur Instagram. L’actrice a maintenant avoué son amour pour son petit ami, Rohit Jadhav.

Le selfie d’Anjum avec Rohit

Partageant un joli selfie avec lui, Anjum a partagé un message sincère. Elle a écrit : « Je promets d’être ta moitié Jusqu’à ce que la mort nous sépare Et je n’hésiterai pas à admettre que Ton nom est inscrit sur mon cœur » Dès qu’elle a partagé la photo, ses amis de l’industrie ont répandu l’amour sur le couple.

Sa co-vedette de Khatron Ke Khiladi 13, Soundous Moufakir, a écrit : « Il est le plus chanceux. » Shraddha Arya a laissé tomber des emojis de cœur sur la photo. Anjali Anand, Adhvik Mahajan, Manit Joura, Nyrraa M Banerji, Sana Sayyad et d’autres ont également commenté la photo.

Quand Anjum a officialisé sa relation

C’est en mars de cette année qu’Anjum a décidé d’officialiser sa relation avec Rohit Jadhav. Elle avait partagé une photo avec lui pour présenter le ‘Hit’ dans #AnHit. Avec une photo d’eux, Anjum a écrit : « Quand le karma joue son rôle. Quand vous êtes destinés à être ensemble, alors vous savez tout par cœur, L’amour se brassera toujours et pour toujours, Quand j’ai réfléchi au voyage jusqu’ici, j’ai Je t’ai vu guérir mes cicatrices les plus profondes, Ta chaleur ton amour, Je ne peux pas calculer sa profondeur et sa longueur, Je serai ta colombe, Tu es ma plus grande force, Joyeux 2 ans à nous mon boo, Et ici je vais admettre

Je vous présente ici mon amour Rohit, oui il est le Hit dans #ANHIT Happy 2 years boo »

Sur le front du travail, Anjum Fakih est maintenant de retour à Kundali Bhagya en tant que Srishty.