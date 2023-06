Khatron Ke Khiladi 13 : CE beau gosse a été éliminé de l’émission de Rohit Shetty ?

Les fans sont super excités pour l’émission de téléréalité Khatron Ke Khiladi 13. Animé par Rohit Shetty, c’est l’un des spectacles les plus attendus. Les meilleures célébrités de la télévision et de Bollywood feraient face à leurs peurs et, finalement, l’une d’elles se révélerait être la gagnante. Cette saison, nous verrons des stars comme Daisy Shah, Shiv Thakare, Archana Gautam, Rohit Roy, Anjum Fakih et d’autres en compétition les uns contre les autres. L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma, fait également partie des candidats. Alors que le tournage se déroule en Afrique du Sud, voici le point sur une récente élimination.

Qui a été éliminé de Khatron Ke Khiladi 13 récemment ?

Si un rapport dans Telly Chakkar est quelque chose à dire, Rohit Roy est celui qui a été éliminé de l’émission de Rohit Shetty. Il ne pouvait pas exceller dans les cascades d’élimination et il est hors de la série. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet. Plus tôt, des rapports indiquaient que Rohit Roy s’était blessé lors d’une tâche. Les rapports ont émergé au tout début du tournage et la rumeur disait que l’acteur reviendrait en Inde pour se faire soigner. Mais il semble que l’acteur soit resté pour faire partie de la série.

Outre Rohit Roy, des informations selon lesquelles des stars telles que Ruhi Chaturvedi, Daisy Shah, Anjali Anand et Anjum Fakih ont été éliminées de Khatron Ke Khiladi 13 de Rohit Shetty ont également été diffusées sur Internet.

Pendant ce temps, des informations faisant état de nombreuses célébrités blessées sur les plateaux de Khatron Ke Khiladi 13 ont fait la une des journaux. Récemment, Archana Gautam s’est blessé en faisant des cascades. La star de Bigg Boss 13 s’est blessée sous le menton et a dû prendre trois points de suture. Les photos de sa blessure sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Nyrra Banerji, qui est également l’une des concurrentes, s’est blessée sur le plateau en jouant. Plus tôt, Aishwarya Sharma avait partagé une photo d’une ecchymose sur sa main.

Découvrez la photo d’Archana Gautam ci-dessous:

Archana Gautam se blesse au menton; Obtient des points Archana s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager avec ses fans qu’elle avait subi une blessure. Quelques concurrents, dont Rohit Roy, Nyrra Banerji, Arjit Taneja et Anjum Fakih, ont déjà subi de graves blessures lors de cascades. pic.twitter.com/HtzIUVF4Af #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 13 juin 2023

Khatron Ke Khiladi 13 voit toujours des candidats wild card. Les rapports suggèrent qu’Abdu Rozik fera partie de l’émission cette saison. Une vidéo de lui jouant avec Shiv Thakare a également été diffusée sur Internet.