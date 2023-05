Khatron Ke Khiladi 13 : Archana Gautam s’ouvre sur le fait d’être jugée et prédit qu’elle sera éliminée dans la semaine suivant l’émission

Khatron Ke Khiladi: Archana Gautam est l’un des candidats les plus forts de la prochaine émission de télé-réalité casse-cou. Et la fille l’a chauffé pour laisser ses fans stupéfaits par son action et ses cascades. Lors de sa récente apparition, Archana a parlé des jugements auxquels elle est confrontée depuis que son nom est apparu dans la série. Elle a dit qu’il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de sa participation et prétendaient qu’elle n’était dans l’émission que pour plaisanter et pour le divertissement et qu’elle n’était bonne à rien. Archana exprime sa déception d’avoir été jugée sans prétention, et elle a même affirmé qu’il y avait des discussions entre les gens selon lesquelles elle serait éliminée de l’émission d’ici une semaine et qu’elle n’était là que pour faire rire les autres candidats. Archana a insisté pour que les gens croient en elle et a promis qu’elle donnerait le meilleur d’elle-même.

Regardez la vidéo d’Archana Gautam exprimant sa colère d’avoir été moquée pour sa participation à l’émission de Rohit Shetty pour CETTE raison.

Archana Gautam, célèbre dans Bigg Boss 16, est devenue la candidate la plus divertissante de l’émission de Salman Khan, et elle a même réussi à devenir la favorite de l’hôte superstar. Maintenant, ses fans ont vraiment hâte de voir ce qu’elle a en réserve et si elle sera capable de réussir ces cascades. Mais Archana est convaincue qu’elle sortira gagnante. Avec Archana, l’ami et ennemi de Bigg Boss 16, Shiv Thakare, fait également partie de la série, et les fans ont déjà déclaré qu’il était le gagnant pour eux.