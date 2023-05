Khatron Ke Khiladi 13 : Archana Gautam est franche sur son humble passé ; dit: ‘Nous n’avions pas assez de nourriture à manger’

Khatron Ke Khiladi 13 est la série dont tout le monde parle. Archana Gautam sera l’une des vedettes de l’émission de Rohit Shetty. L’actrice qui est également une politicienne a déclaré qu’elle n’était pas préparée pour le spectacle. Archana Gautam a déclaré que les gens se moquaient de ses compétences en anglais, qui ne sont pas courantes, mais cela ne le dérange pas. Elle pense que c’est bien tant que les gens se divertissent. Mais elle a dit que c’était blessant quand les gens l’appelaient « Anpadh Gawar ». Comme nous le savons, elle a étudié à Meerut. Mais elle a apparemment étudié dans le milieu vernaculaire.

Archana Gautam sur ses humbles racines

Archana Gautam a passé son enfance dans un village près de Meerut. Elle est issue de la communauté minoritaire. L’actrice a déclaré à News18 que personne n’a une idée du genre de situations auxquelles elle a été confrontée dans sa vie. Archana Gautam a déclaré qu’elle était indienne et fière de parler en hindi. Elle aurait déclaré: « Les gens disent que je ne connais pas l’anglais et me décrivent comme » unpadh gawaar « . Cela me fait mal. » Elle a dit qu’elle faisait des erreurs en parlant en anglais, mais que les gens avaient tendance à les exagérer. Elle a dit que sa famille était pauvre et qu’il y avait des jours où ils n’avaient pas assez à manger. Archana Gautam a déclaré qu’elle était fière d’elle-même pour avoir surmonté de telles situations et être arrivée dans la vie. Archana Gautam est également membre du parti du Congrès.

Le line-up de Khatron Ke Khiladi 13

Archana Gautam et Shiv Thakare sont les deux concurrents de Bigg Boss 16 dans l’émission. Alors qu’il se prépare assidûment pour le spectacle, elle n’a mis en place aucune préparation spéciale. Il semble qu’Archana Gautam ait préparé beaucoup de nourriture pour tout le monde. La formation comprend Shiv Thakare, Archana Gautam, Sheezan M Khan, Soundous Moufakir, Rohit Bose Roy, Nyra Banerjee, Anjum Fakih, Ruhi Chaturvedi, Arjit Taneja, Dino James, Rashmeet Kaur et Daisy Shah. Il semble qu’elle ait une phobie sévère des lézards. L’actrice regrette de l’avoir révélé car elle pense que les créateurs l’utiliseront contre elle. Rohit Shetty aime déjà beaucoup Archana Gautam.