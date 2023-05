Khatron Ke Khiladi 13 ans ou grossesse ? Aishwarya Sharma répond aux rumeurs sur les raisons pour lesquelles elle a quitté Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Khatron Ke Khiladi 13 est la série dont tout le monde parle. L’une des candidates surprises de la saison est Aishwarya Sharma. Nous la connaissons sous le nom de Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. La sortie de l’actrice de la série a été un choc. Les fans ne voient plus que le triangle amoureux du Dr Satya (Harshad Arora), Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt). Il semble que la piste de Pakhi soit terminée. Dès que la nouvelle de la sortie d’Aishwarya Sharma est arrivée, certains internautes ont spéculé si elle était enceinte. Neil Bhatt et Aishwarya Sharma se sont mariés en novembre 2021. Les gens ont estimé qu’un an s’était écoulé et que de bonnes nouvelles pourraient arriver.

AISHWARYA SHARMA PURIFIE L’AIR

Parlant des rumeurs de grossesse, elle a dit à Pinkvilla qu’elle avait déposé ses papiers il y a un mois et demi. Il semble que Khatron Ke Khiladi 13 lui soit arrivé par hasard après avoir quitté Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Une Aishwarya Sharma exaspérée aurait déclaré : « Si une femme quitte une émission, cela ne veut pas dire qu’elle est enceinte. Grandissez les gars. le spectacle. » Elle a dit que si elle était enceinte, elle ne ferait pas Khatron Ke Khiladi. Elle étant dans l’émission de Rohit Shetty ne fait que mettre fin à toutes les rumeurs.

Neil Bhatt a écrit un joli message pour sa femme. Tous deux sont devenus amis dans la série et sont rapidement tombés amoureux. Il semble qu’elle traversait une période difficile émotionnellement. L’amitié de Neil Bhatt a guéri son cœur dans cette phase sombre.

La formation de Khatron Ke Khiladi 13 est très excitante. Nous avons des noms comme Anjum Fakih, Ruhi Chaturvedi, Dino James, Soundous Moufakir, Shiv Thakare, Anjali Anand, Nyra Banerjee, Rohit Bose Roy, Sheezan M Khan et d’autres. Rohit Shetty et toute l’équipe s’envoleront pour l’Afrique du Sud le 11 mai 2023. Aishwarya Sharma fait sa deuxième émission de téléréalité.