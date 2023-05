Khatron Ke Khiladi 13 : Anjum Fakih révèle souffrir d’anxiété avant le spectacle de Rohit Shetty ; dit, ‘Khatron se ladne chali thi…’

Khatron Ke Khiladi 13 est en train de se faire et Kundali Bhagya actrices Anjoum Fakih et Ruhi Chaturvédi participent à la Rohit Shetty-émission de télévision hébergée. Khatron Ke Khiladi 13 est l’une des émissions de télé-réalité les plus appréciées qui traite des cascades, des défis et des peurs. La saison n’a pas encore commencé. Effectuer les cascades n’est pas une tâche facile et beaucoup de gens pourraient avoir froid aux yeux en entendant simplement la même chose. Anjum Fakih a partagé qu’elle souffrait d’anxiété juste au moment où ils sont sur le point de commencer le spectacle !

Anjum Fakih s’inquiète pour Khatron Ke Khiladi 13

L’émission télévisée de Rohit Shetty n’est pas pour les timides et c’est vrai. Cela donne aux célébrités l’occasion d’affronter leurs peurs. Et même après avoir participé à l’émission de télé-réalité, beaucoup pourraient avoir froid aux yeux en entendant des cascades. Anjum Fakih, qui a été expulsée pour avoir participé à l’émission, s’est stressée sur les tâches qu’elle devra accomplir. L’actrice a parlé de son anxiété dans un message sincère. Eh bien, cela prouve en soi qu’elle est courageuse lorsqu’elle s’est ouverte sur ses épisodes.

Anjum Fakih raconte que depuis quelques jours, elle ne se sent pas bien. L’anxiété commence enfin et l’actrice a également eu des épisodes d’anxiété qui ont entraîné de l’agitation, une forte fièvre et un mauvais intestin. Anjum révèle que cela se produit chaque fois qu’elle est stressée par quelque chose. Elle ajoute : « Khatron se ladne chali thi aur khiladi ki ye haalat hai… » tout en demandant aux fans de prier pour son rétablissement. Anjum demande aux fans de prier pour qu’elle ne réfléchisse pas trop et garde une attitude positive.

Consultez l’histoire Instagram d’Anjum Fakih sur l’anxiété ici:

Dans une conversation, Anjum Fakih avait partagé qu’elle avait hâte de pousser ses capacités mentales et physiques. L’actrice est consciente des cascades intenses et a exprimé son désir de faire de son mieux. Anjum a partagé qu’elle avait hâte d’affronter ses peurs de front. Plus tôt dans une interview, Anjum qui joue Srishti dans Kundali Bhagya avait partagé que son père lui avait demandé de rejoindre l’émission uniquement si elle se sentait prête à surmonter ses peurs. Si elle va juste interrompre chaque cascade, elle devrait simplement dire non. Le père d’Anjum lui a également posé des questions sur son anxiété, ce à quoi Anjum a partagé qu’elle voulait le faire.

Bollywoodlife prie pour votre rétablissement et attend avec impatience qu’Anjum surmonte ses peurs une par une.