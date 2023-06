Khatron Ke Khiladi 13: Anjum Fakih réintègre le spectacle en tant que concurrent wild card? Voici ce que nous savons

Khatron Ke Khiladi 13 est sur le chemin. Rohit Shetty, ses équipes et les concurrents sont actuellement en Afrique du Sud en train de tirer pour la même chose. Comme à chaque saison, cette fois aussi quelques-uns des grands noms du monde du showbiz feront partie de l’émission en tant que candidats. Certains des plus grands noms en tant que candidats cette saison sont Daisy Shah, Shiv Thakare, Aishwarya Sharma, Rohit Roy, Archana Gautama et bien d’autres vont affronter leurs peurs. Alors que le tournage se déroule, de nombreux reportages sur les cascades et les éliminations sont mis en avant. Il a été rapporté que la star de Kundali Bhagya, Anjum Fakih, était parmi les premières à être éliminées de l’émission. Mais va-t-elle rentrer ?

Anjum Fakih réintégrera Khatron Ke Khiladi 13 ?

Tel que rapporté par TellyChakkar, Anjum Fakih va réintégrer Khatron Ke Khiladi 13 en tant que co-concurrent wild card. Elle aurait une seconde chance de faire partie du spectacle et d’effectuer des cascades. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation sur tout cela. Les rapports suggèrent également que Ruhi Chaturvedi a été éliminé de Khatron Ke Khiladi 13, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet non plus.

Bien que ce ne soient que des histoires, les stars font de leur mieux pour suivre le battage médiatique autour de Khatron Ke Khiladi 13 en partageant des photos amusantes d’Afrique du Sud. Anjum Fakih a été parmi les premières à écrire une longue note pour un ami qu’elle a fait sur Khatron Ke Khiladi 13. Elle a écrit des mots doux pour Shiv Thakare.

Découvrez le message d’Anjum Fakih ci-dessous:

Khatron Ke Khiladi 13 a également des concurrents comme Anjali Anand, Soundous Moufakir, Sheezan Khan, Arjit Taneja et bien d’autres. Reste à savoir qui d’entre eux parvient à atteindre la finale. Récemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles les quatre meilleurs interprètes de cette saison à ce jour sont Aishwarya Sharma, Shiv Thakare, Rohit Roy et Sheezan Khan. Qui remportera la saison en cours de l’émission de Rohit Shetty ? Les fans devront attendre pour le savoir. Jusque-là, restez à l’écoute de Bollywood Life pour plus d’informations sur le divertissement.