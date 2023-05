Khatron Ke Khiladi 13 : Anjum Fakih fait une sortie anticipée de l’émission de Rohit Shetty ? Voici ce que nous savons

Khatron Ke Khiladi 13 est le spectacle que tout le monde attend. Le dernier buzz est qu’Anjum Fakih est hors de la série. Comme nous le savons, l’émission de Rohit Shetty est l’une des plus dures de la télévision indienne. Anjum Fakih était censé être l’un des concurrents les plus forts de l’émission. Mais le spectacle est imprévisible et délicat. Si la rumeur est vraie, alors c’est vraiment décevant. Comme Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi est une émission dont les gens détestent être expulsés à un stade précoce. C’est un grand spectacle qui apporte beaucoup de gloire. Anjum Fakih est connue des fans de Kundali Bhagya sous le nom de Srishti, la sœur de Preeta interprétée par Shraddha Arya.

C’est en effet une triste nouvelle pour tous les Kundali Bhagya. Actree Ruhi Chaturvedi n’a pas non plus fait un long voyage sur Khatron Ke Khiladi 13. On dit qu’elle a été la première à être éliminée de la série. Ruhi Chaturvedi joue le rôle de Sherlyn dans Kundali Bhagya. Rohit Roy est déjà rentré chez lui. Il s’est grièvement blessé lors d’une cascade. Il semble qu’il ne revienne pas. Mais Anjum Fakih publie toujours des photos d’Afrique du Sud. Il est possible qu’ils la ramènent en joker.

Le line-up de Khatron Ke Khiladi 13 a suscité des réactions mitigées. Des noms comme Sharad Malhotra, Jigyasa Singh, Mohsin Khan, Erica Fernandes ont circulé. Mais la liste finale des noms confirmés est très différente. Nous avons Shiv Thakare, Archana Gautam, Anjali Anand, Aishwarya Sharma, Soundous Moufakir, Arjit Taneja, Sheezan M Khan, Dino James et Rashmeet Kaur.

Khatron Ke Khiladi 12 a été remporté par Tushar Kalia. Ce fut une saison très disputée avec des joueurs casse-cou. Mais le meilleur de mémoire récente est KKK11 où Arjun Bijlani a remporté le trophée.