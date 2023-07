Khatron Ke Khiladi 13 : Anjali Anand, Soundous Moufakir, Archana Gautam agacent les internautes qui disent : « Jouez à Bigg Boss et Splitsvilla » [Read Tweets]

Khatron Ke Khiladi 13 a commencé à être diffusé sur Colors depuis deux semaines. Les fans adorent le fait qu’il y ait de nouvelles cascades dans la série. Quelques concurrents comme Rashmeet Kaur, Dino James, Shiv Thakare, Arjit Taneja donnent tout pour le spectacle. Mais il y a quelques choses qui semblent avoir bouleversé les gens. Des gens comme Archana Gautam et Soundous Moufakir font des commentaires constants lorsque d’autres jouent. Les fans OG de Khatron Ke Khiladi n’aiment pas ça du tout. De plus, ils estiment que la plupart des dames de cette saison ne sont venues que pour le drame de la série. Anjali Anand a également été critiqué pour sa paresse et ses excuses sur Khatron Ke Khiladi 13.

L’équipe de production est également appelée pour des vidéos ennuyeuses et fades des candidats. Auparavant, il y aurait de bonnes chansons et BGM accompagnant le contenu. Après la tâche du crocodile, il manque des concurrents comme Divyanka Tripathi, Hina Khan, Nia Sharma, Tejasswi Prakash qui ont pris des cascades comme tâches et les ont faites. Jetez un œil aux tweets….

Archana Kitna surjouant kar ti hai d’abord cette blague honteuse de graisse bon marché sur Anjali abey tu ne kon sa jhanda ukad lia apne tâche moi oversmartness dika na hota hai bas is lo.#kkk13 #KhatronKeKhiladi13 Nandu (@nanditha1919) 30 juillet 2023

Les hommes sont meilleurs cette saison, ils ont tous la volonté et la passion de terminer les cascades impressionnés jusqu’à présent car ils seront déçus si l’un d’eux ne remporte pas le trophée #KKK13 #KhatronKeKhiladi13. Nams (@NamuxoxoR) 29 juillet 2023

je détestais #AishwaryaSharma @AishSharma812 aujourd’hui u ne serais pas allé à crocs stunt n shld b à l’autre bout de la réception électrique, tu savais que thr r crocs afin de créer tant de chahut plus tard. @anjumfakih #AnjumFakih serait hv fait crocs stunt excellemment@CouleursTV#KKK13 #KhatronKeKhiladi13 Pouja. (@ pooja31198) 29 juillet 2023

Seul @nyrraa3 @iamrashmeetkaur La cascade a-t-elle été la meilleure, ils étaient si concentrés et ont fait de leur mieux pour faire des cascades et ne pas tomber.@CouleursTV#KKK13 #KhatronKeKhiladi13#NyrraaBanerji #RashmeetKaur Pouja. (@ pooja31198) 29 juillet 2023

Aishwarya est un ki dukaan tellement exagéré anjali et elle sont ingrates lorsque les autres candidats leur donnent des conseils et des suggestions, les motivent #KhatronKeKhiladi13 #khatronkekhiladi $?nali (@spradhan1210) 29 juillet 2023

Archana pense qu’elle est la plus forte ???? Après c’est KKK pas BB ?#KhatronKeKhiladi13#KKK13 g (@luvkapilsharma) 30 juillet 2023

Je veux dire des candidats tellement garce apne tâche k alwa dusro k tâche moi kisi ko intérêt salut nhi hai honte #kkk13 pickachu (@pickachu1008) 29 juillet 2023

Nous pouvons voir que les gens ne sont pas impressionnés dans l’ensemble par les concurrents. Rohit Shetty a été assez furieux contre certains d’entre eux. Les fans sont ennuyés de voir l’angle d’amour et de crier juste pour les images.