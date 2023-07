Khatron Ke Khiladi 13: Aishwarya Sharma scelle sa place en finale avec CES deux beaux mecs

Il semble que Khatron Ke Khiladi 13 ait trouvé ses trois derniers concurrents. Le spectacle de Rohit Shetty est entré dans le tour final. Nous aurons bientôt le gagnant de l’émission. Khatron Ke Khiladi 13 sera diffusé à partir de la mi-juillet. Le buzz est que l’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma s’est fait une place dans le top trois. Nous savons qu’il y avait un jeu impliquant les challengers, Hina Khan, Divyanka Tripathi et M. Faisu. Là aussi, elle a très bien réussi. Aishwarya Sharma qui est aussi une danseuse de Kathak a montré le tempérament pour le spectacle.

Elle est rejointe par le rappeur Dino James. Le chanteur de Boyfriend a déclaré dès le début qu’il gagnerait le spectacle. En fait, il a même dit qu’il avait réservé le lieu où se déroulerait la fête du succès. Passionné de fitness, Dino James est quelqu’un qui n’a pas peur. Il a dit qu’il venait pour le trophée. Il semble que la communauté des rappeurs aura quelque chose à célébrer après le succès de MC Stan dans Bigg Boss 16. Arjit Taneja a également scellé sa place dans les trois premiers de la série. Khatron Ke Khiladi 13 est l’une des émissions de téléréalité les plus prestigieuses.

Arjit Taneja a été vu dans des émissions comme Banni Chow Home Delivery, Kumkum Bhagya et Bahu Begum. Il s’agit de sa première émission de télé-réalité à gros budget. Il est aussi un maniaque du fitness. Le tournage s’est déroulé en Afrique du Sud avec 13 candidats. Archana Gautam, Shiv Thakare, Rashmeet Kaur, Soundous Moufakir, Sheezan M Khan, Arjit Taneja, Rohit Bose Roy, Anjali Anand, Anjum Fakih et Ruhi Chaturvedi étaient les candidats cette année. La nouvelle que Shiv Thakare n’aurait peut-être pas atteint le top trois a bouleversé ses fans. Ils attendent cependant une confirmation officielle. Il faut dire qu’Aishwarya Sharma a été la plus grosse surprise de la saison.