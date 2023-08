Khatron Ke Khiladi 13: Aishwarya Sharma réagit aux avertissements des fans de Shiv Thakare, son mari Neil Bhatt le soutient

Khatron Ke Khiladi 13 a commencé récemment et reçoit tout l’amour du public. L’émission est la téléréalité numéro 1 depuis quelques années. L’émission animée par Rohit Shetty se porte également très bien dans les charts TRP. Cette année, Aishwarya Sharma, Archana Gautam, Shiv Thakare, Anjali Anand, Arjit Taneja, Anjum Fakih, Dino James, Rashmeet Kaur, Ruhi Chaturvedi, Rohit Bose Roy, Sheezan Khan, Nyrraa M Banerji et Daisy Shah sont les candidats.

Comme chaque année, des guerres de fans ont commencé sur les réseaux sociaux. Les gens font de leur mieux pour soutenir leur célébrité préférée du groupe. Maintenant, une guerre des fans a commencé entre les fans d’Aishwarya et de Shiv.

Les fans de Shiv ciblent Aishwarya

L’un des fans de Shiv a tagué Aishwarya et lui a donné un avertissement. Il a écrit: « Aishwarya agar humne tagging shuru ki toh rote firoge. Samjha do apne fan pages ko varna. » Cela ne s’est pas bien passé avec elle et elle s’est rendue sur Instagram pour réagir sur le même sujet.

Aishwarya réplique aux avertissements

Elle a partagé l’avertissement du fan et a écrit : « Je ne tolère pas la pêche à la traîne et j’exhorte tout le monde à suivre ce principe. Le spectacle est pour le divertissement, alors s’il vous plaît, profitons-en. Je ne comprends toujours pas pourquoi les fans se battent en notre nom quand nous nous-mêmes, n’encourageons pas toutes ces choses. Essayez de faire la paix… Baaki sab upar wala jaanta hai. Merci. Regarde:

Son mari, Neil Bhatt, a également partagé l’histoire et a félicité sa femme d’avoir fait preuve de courage pour faire face à de tels trollings et avertissements. Eh bien, Aishwarya Sharma a déjà fait face à une telle négativité avec les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin à la traîne. Les fans n’étaient pas satisfaits de son personnage de Pakhi venant entre Virat et Sai. Neil a joué le rôle de Virat et les gens n’aimaient pas que Neil et Aishwarya se marient.

Certains ont même fait des commentaires durs comme si elle devait mourir de Corona et laisser Neil Bhatt tranquille. Ils ont même dit à Neil qu’il faisait un mauvais choix.