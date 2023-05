Khatron Ke Khiladi 13: Aishwarya Sharma-Neil Bhatt se manquent à des kilomètres l’un de l’autre; rattraper via des appels vidéo [Pics Inside]

Rohit Shetty s’est envolé pour l’Afrique du Sud pour Khatron Ke Khiladi 13 tirer il y a quelques jours. Aishwarya Sharma, Rohit Roy, Anjum Fakih, Shiv Thakare et de nombreuses autres célébrités ont rejoint le spectacle en tant que candidats et sont au Cap pour relever les défis et effectuer des cascades. Ils ont également partagé des photos et des vidéos sur leurs réseaux sociaux respectifs, donnant un aperçu et laissant les fans enthousiastes pour la saison à venir. Les candidats ont laissé derrière eux leur famille et leurs proches. Aishwarya Sharma a démissionné Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Neil Bhattici en Inde pour rejoindre KKK13.

Khatron Ke Khiladi 13: Aishwarya Sharma-Neil Bhatt se rattrape via des appels vidéo

Aishwarya Sharma a fait la une des journaux du divertissement pour son prochain passage dans Khatron Ke Khiladi 13. Auparavant, Aishwarya serait avec Neil Bhatt en train de tourner pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Tout d’un coup, ils ont une distance entre eux et donc, ils se manquent beaucoup. Et les tourtereaux se rattrapent via des appels vidéo. L’actrice a partagé une capture d’écran de son appel vidéo avec Neil. « Tu me manques, mon amour », a-t-elle écrit en taguant l’acteur. Neil a également partagé une capture d’écran de sa version de l’appel vidéo et a écrit : « Tu me manques, bébé. »

Découvrez la capture d’écran de l’appel vidéo d’Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ici :

Aishwarya Sharma quitte Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

L’actrice a joué Pakhi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui met également en vedette Ayesha Singh et Harshad Arora. Aishwarya a quitté la série il y a quelques mois en déclarant qu’elle avait fini de jouer le personnage et de faire les mêmes choses pendant plus de deux ans. Elle voulait s’explorer en tant qu’artiste et assumer des rôles stimulants. La rumeur disait qu’Aishwarya Sharma avait quitté la série pour Khatron Ke Khiladi 13. Cependant, l’actrice a précisé qu’elle n’avait reçu l’offre qu’après avoir quitté Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Pakhi et Aishwarya Sharma, toutes deux ont reçu les fans de la série pour leur personnage dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice a été brutalement trollée pour son personnage essayant de séparer Virat Chavan et Sai Joshi. Comme Aishwarya, même Neil Bhatt a été trollé pour son personnage. Le duo mari-femme a également géré des attaques personnelles.