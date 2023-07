Khatron Ke Khiladi 13 : Aishwarya Sharma, Dino James, Jannat Zubair et d’autres candidats qui étaient des forfaits surprises

La star de Bollywood, Kareena Kapoor Khan, profite au maximum de ses vacances à Londres. L’actrice a partagé des mises à jour de son escapade estivale avec ses fans. Récemment, elle a offert à ses abonnés un aperçu de son déjeuner avec sa famille dans un cadre magnifique sur la plage.

L’actrice de Jab We Met a posté une superbe photo d’elle-même avec son mari, Saif Ali Khan. Sur la photo, Kareena était fabuleuse dans une chemise bleue rayée associée à un haut de bikini rouge, tandis que Saif la gardait décontractée dans une chemise bleue. Cependant, c’est leur fils, Taimur Ali Khan, qui semblait profiter au maximum de ces vacances. Sur une autre photo que l’actrice a partagée, on peut voir le visage de Taimur enduit de pâtes. On dirait qu’il a apprécié son déjeuner. Kareena a sous-titré les photos comme suit : « Déjeuners d’été ».