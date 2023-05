Khatron Ke Khiladi 13: Aishwarya Sharma a des retrouvailles avec son gang Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin [View Pic]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin actrice Aishwarya Sharma avec 13 autres candidats célèbres tirent pour Rohit Shetty-hébergé Khatron Ke Khiladi 13 au Cap, en Afrique du Sud. L’actrice a quitté le Neil BhattAyesha Singh émission vedette après laquelle elle a eu la chance de s’explorer dans le monde de la télé-réalité et de se mettre au défi d’affronter et de surmonter ses peurs. Aishwarya a fait partie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin pendant plus d’années avant de le quitter il y a quelques mois. Et voici comment elle renoue avec eux quand ils lui manquent.

Aishwarya Sharma a des retrouvailles avec le casting de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin lors du tournage de Khatron Ke Khiladi 13

Aishwarya Sharma est au Cap loin de son mari acteur, Neil Bhatt et de sa famille. L’actrice a une famille dans les acteurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et les manquerait sûrement. L’actrice aura l’habitude de les voir et inversement. Et récemment, ils se sont réunis lors d’un chat vidéo avec l’actrice. Neil Bhatt alias Virat, Vihaan Verma alias Mohit, Sneha Bhawsar alias Karishma et Sheetal Maulik alias Sonali Kaku faisaient également partie de la discussion de groupe. Tous les cinq rient et sourient.

Vihaan alias Mohit de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a partagé la capture d’écran sur son compte Instagram et a écrit : « Des sourires et des rires tout du long. » et a tagué les cinq d’entre eux. Aishwarya a partagé l’histoire sur sa poignée avec trois émoticônes de cœur rouge. Aishwarya a été très proche d’eux tous. Elle considère Vihaan comme son frère tandis que Karishma comme sa jeune sœur et Sheetal comme sa meilleure amie et confidente. Découvrez l’instantané de la réunion du casting de GHKPM avec Aishwarya ci-dessous:

Il a été rapporté plus tôt qu’Aishwarya avait quitté Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin parce qu’elle avait reçu une offre pour Khatron Ke Khiladi 13. L’actrice a précisé que ce n’était pas le cas, on lui a proposé Khatron Ke Khiladi 13 après avoir quitté la série. L’actrice a révélé que la raison de son départ de la série était qu’elle s’ennuyait de faire la même chose à l’écran et qu’elle avait sa dose de Pakhi. Dans d’autres nouvelles maintenant, on dit qu’Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora vont également quitter Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Les rapports sont nombreux qu’ils feront place à la nouvelle génération.

Aishwarya a rejoint Anjum Fakih, Sheezan Khan, Shiv Thakare et d’autres célébrités dans l’émission de Rohit Shetty.