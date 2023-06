Khatron Ke Khiladi 13: Abdu Rozik, Shiv Thakare ont d’adorables retrouvailles dans l’émission Rohit Shetty; l’ancien prévient qu’il volera l’attention de toutes les filles [Watch Video]

Le tournage de Khatron Ke Khiladi 13 se déroule avec brio en Afrique du Sud. Quelques candidats sont déjà éliminés de l’émission. Il y a aussi eu des blessés. Mais la bonne nouvelle est que la réunion de ShibDu a eu lieu. Shiv Thakare et Abdu Rozik se sont rencontrés. La première vidéo est sortie. Le Tadjik est aussi mignon qu’un bouton dans un sweat à capuche avec un col en fourrure dans l’émission de Rohit Shetty. Dans la vidéo, on peut voir Shiv le prendre dans ses bras. Ils racontent à quel point ils se sont manqués dans la série. Abdu Rozik a l’air adorable et nous sommes sûrs que les cœurs vont fondre en voyant le clip.

Regardez la vidéo de Shiv Thakare et Abdu Rozik

Nous pouvons voir que Thakare dit à Abdu Rozik de garder une distance de sécurité avec toutes les filles. Il dit que cela n’arrivera pas car il reste également ami avec les beautés. Shiv Thakare a sûrement de la concurrence ici. Dernièrement, nous voyons ses bobines avec des divas comme Soundous Moufakir, Daisy Shah et même Aishwarya Sharma. Maintenant, Abdu Rozik est venu créer un maximum de contenu viral pour l’émission.

Les fans de Pandya et Abdya ne se lassent pas de cette double dose de gentillesse. Après avoir vu le commentaire, les fans ont déclaré que Dieu devrait toujours bénir cette amitié et mettre des émoticônes du mauvais œil sur les deux. Une personne a dit qu’il avait l’air pendant un moment que Shiv Thakare était avec un petit enfant sur les plateaux. D’autres ont dit que ce serait amusant de les voir avec les filles.

Les concurrents qui sont maintenant en Afrique du Sud sont Aishwarya Sharma, Shiv Thakare, Arjit Taneja, Rohit Bose Roy, Dino James, Sheezan M Khan et Soundous Moufakir. Archana Gautam et Rashmeet Kaur sont là aussi. Khatron Ke Khiladi 13 sera diffusé à partir de juillet 2023.