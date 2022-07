Khatron Ke Khiladi 12 Top 4 : Ces concurrents en course pour gagner ; gros coup dur pour Shivangi Joshi, les fans de Pratik Sehajpal

Khatron Ke Khiladi est l’une des émissions de téléréalité aventureuses les plus populaires qui parviennent à garder le public collé à leur chaîne. Les fans de cette émission de téléréalité basée sur les cascades attendaient avec impatience Khatron Ke Khiladi 12. Les créateurs de Khatron Ke Khiladi 12 ont enrôlé Rubina Dilaik, Sriti Jha, Shivangi Joshi, Kanika Mann, Pratik Sehajpal, Mohit Malik, Tushar Kalia, Chetna Pande , Rajiv Adatia, Nishant Bhat, Jannat Zubair et Faisal Shaikh alias M. Faisu feront partie de l’émission de téléréalité. L’hôte Rohit Shetty parvient à chatouiller des os amusants avec ses doublures.

Le tournage de la saison 12 de Khatron Ke Khiladi a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, et les créateurs ont récemment terminé leur tournage. Les concurrents sont retournés à Mumbai après leur tournage en Afrique du Sud. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour les fans de Khatron Ke Khiladi 12. L’émission a déjà ses 4 meilleurs concurrents de la saison. Oui, tu l’as bien lu!

Selon Siasat.com, Jannat Zubair, Mohit Malik et Faisal Shaikh sont les finalistes confirmés de l’émission. Ces concurrents sont dans le top 4 et leurs fans seront sûrement ravis de voir leurs stars préférées dans la course. Alors que le quatrième nom du candidat n’a pas été divulgué pour l’instant. Les fans prédisent que Rubina Dilaik a pris une place dans le top 4. Alors que le chorégraphe Tushar Kalia aurait réussi à s’emparer de la 5e position. Mais, il n’y a pas de confirmation sur la liste des 4 premiers pour l’instant.

Khatron Ke Khiladi 12 a été créé le 2 juillet et les fans sont amoureux de l’émission basée sur les cascades. Erika Packard a été éliminée la première semaine, tandis que l’actrice Anupamaa Aneri Vajani a été éliminée la semaine dernière. Selon vous, qui remportera le trophée de la saison 12 de Khatron Ke Khiladi ?