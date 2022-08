Khatron Ke Khiladi 12: Tendances ‘SCRIPTED COMEDY SHOW KKK12’ alors que les fans de Pratik Sehajpal sont contrariés par son élimination [View Tweets]

Khatron Ke Khiladi 12 a fait la une des journaux pour quelques mauvaises raisons. L’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty a commencé il y a quelques semaines, et les fans sont contrariés par les éliminations qui se sont produites. La semaine dernière, Shivangi Joshi a été éliminée de la série et ses fans en étaient très mécontents. Maintenant, cette semaine, Pratik Sehajpal a été expulsé et ses fans étaient également très mécontents de l’élimination de leur concurrent préféré. “SCRIPTED COMEDY SHOW KKK12” est à la mode sur Twitter et à part l’élimination de Pratik, les fans sont également contrariés par Rubina Dilaik et Rajiv Adatia.

Un fan a tweeté: “La bonne chose à propos de l’expulsion de PRATIK est que mujhe vous grincer des dents spectacle scénarisé pas drôle dekhna nhi padega SCRIPTED COMEDY SHOW KKK12.” Découvrez les autres tweets ci-dessous

Nikalo est Rajiv Adatia ko ! Je l’ai gardé uniquement pour la comédie et j’ai retiré les candidats méritants ! Des cascades faciles lui sont données ! SPECTACLE COMÉDIQUE SCÉNARISÉ KKK12 Khabri ? (@reaI_khabri_1) 1 août 2022

La bonne chose à propos de l’expulsion de PRATIK est que mujhe vous grincer des dents spectacle scénarisé pas drôle dekhna nhi padega SPECTACLE COMÉDIQUE SCÉNARISÉ KKK12 NOTORIEUX ? Un d ? (@ankitduttaedits) 1 août 2022

Rubina pense qu’elle est la reine des couleurs !! Isliye uske har show pe sirf me meri chalegi !! D’accord ou pas. SPECTACLE COMÉDIQUE SCÉNARISÉ KKK12 Nitine ? (@nitin20092004) 1 août 2022

Je comprends tout à fait ça #PratikSehajpal ne faisait pas de cascades à la hauteur des attentes de la série. Mais cela ne signifie pas que vous continuez à insulter ses erreurs et que vous ne le ciblez qu’avec son principal facteur de peur. SPECTACLE COMÉDIQUE SCÉNARISÉ KKK12 Sudarshan (@meThesudarshan) 1 août 2022

Plus tôt également dans les saisons précédentes, de nombreux fans ont affirmé que Khatron Ke Khiladi était scénarisé et que le gagnant était déjà décidé. Cependant, Rohit Shetty a affirmé que son émission n’était pas scénarisée et que les candidats étaient éliminés en fonction de leur performance dans une cascade.

Pendant ce temps, il y a eu des rapports selon lesquels Rubina a remporté le spectacle. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.