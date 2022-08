Khatron Ke Khiladi 12 : « Sriti Jha est un vrai gagnant » déclarent les fans contrariés ; l’actrice révèle comment sa participation à l’émission de Rohit Shetty a changé son image

Rohit Shettyc’est Khatron Ke Khiladi 12 est l’une des émissions de télé-réalité les plus regardées du pays. Il compte actuellement 9 candidats dans l’émission, dont Mohit Malik, Kanika Mann, Jannat Zubairet Pratik Sehajpal pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a quelques heures à peine, le dernier épisode de Khatron Ke Khiladi 12 s’est terminé et les téléspectateurs ont pu voir Sriti Jha‘s élimination sur le spectacle. La Kumkum Bhagya l’actrice Sriti Jha s’était plutôt bien comportée dans la série et son élimination a été un choc pour les fans et aussi pour les téléspectateurs. Les internautes ont déclaré Sriti un vrai gagnant.

L’élimination de Sriti Jha de Khatron Ke Khiladi 12 choque tout le monde

Ainsi, dans le dernier épisode de Khatron Ke Khiladi 12, Sriti Jha a effectué deux cascades dont l’une était une cascade d’élimination. Cependant, l’actrice en raison de sa peur a abandonné la tâche qui a finalement conduit à son élimination. Rajiv Adatia a été jumelé avec Sriti dans la première cascade et plus tard, elle devait effectuer une cascade sur une plate-forme oscillante. La peur de Sriti a eu raison d’elle. Cependant, les fans ne sont pas satisfaits de son élimination. Kanika Mann et Rajiv Adatia sont les destinataires des critiques en raison de l’élimination de Sriti. Les fans ont estimé que Kanika faisait de la politique et que c’était plutôt Rajiv qui aurait dû être éliminé de la série. Les gens ont maintenant le sentiment que les fabricants ont déjà décidé qui garder et qui éliminer au préalable. Découvrez les tweets ici :

La déception exprimée à propos de son expulsion, pas seulement par ses fans, même par le public neutre, est ce qu’elle a gagné… Vous êtes le gagnant Sriti dans le vrai sens Reviens bientôt à l’écran, tu me manques tellement.. #SritiJha SiRiShA (@lys_n_) 22 août 2022

#SritiJha n’avait rien à prouver, elle a déjà prouvé à quel point elle est forte, alors pourquoi elle dira que je ne veux pas être sauvée, le fait est que tout le monde est là et que le public sait que k ne sauvera que mohit, donc il ne reste plus aucun point, seule chose est-elle mal que k mettre jannat en élimination Shilpa Narayan Mhamal (@NarayanMhamal) 22 août 2022

Divertissement à ou log b dete hai ! Sapin Rajiv ko rakhne ki kya zarurat hai ??? Stunt show h yaar ! #SritiJha apne Dil jeeta hai show à aate jaate rahenge! #SritiJhaInKKK12 #KKK12 #KhatronKeKhiladi12 Pooja (@poojabatra5) 22 août 2022

Bien que j’ai commencé à regarder #KKK12 il y a quelques semaines, je pense que vous saison ko big boss bananeki koshish mein hai makers sab kuch injuste salut chal raha hai j’ai enraciné pour #SritiJha elle est parfaite khiladi wo kabhi bhi dikne ke liye kuch nahi karti jaise baki logo ne kiye https://t.co/qfWIBtnDyV Sana (@Sweetyshaik53) 22 août 2022

Ce n’est que la fin d’un chapitre et le début d’un nouveau Ce voyage n’a pas été facile, mais vous l’avez fait .. Vous avez gagné des millions de cœurs, d’amis, le respect de l’homme de la série Rohit monsieur, et l’amour de millions. On se souviendra de ton voyage avec “Allah Waria” #SritiJha #KKK12 pic.twitter.com/aJdsltACYt Lune ? ?? (@MouliChoudhury5) 22 août 2022

Ce n’est pas du tout choquant pour moi..?? ?? Ça arrive à chaque fois avec les contenus que je soutiens… ? Bcoz vous avez l’habitude de perdre de l’or à la recherche de charbon .. ?? Maintenant, donnez le trophée à Rohit Sir car il est plus méritant que n’importe qui d’autre là-bas.#SritiJha https://t.co/oDOOFHkeFW ?????? (@Chiku2324) 22 août 2022

Pas fait..elle mérite d’être en finale. Bas ek stunt pe jugeant nahi honi chahiye. #SritiJha https://t.co/eHBI3dD5ni Amruta D (@Ammy99677088) 22 août 2022

Plus de puissance pour #SritiJha elle est en effet la joueuse la plus forte de l’histoire de #KKK Elle a joué avec la plus grande dignité et audace dans les cascades. Se sentir mal qu’un bon khiladi parte comme ça ce qui prouve une fois de plus que le contenu l’emporte sur tout.#KhatronKeKhiladi12 PrAnShU?HINAHOLIC (@PranshuRaj2001) 22 août 2022

Elle a gagné le cœur de tout le monde. Même Rohit Shetty pensait qu’elle serait arrivée à Finale. #SritiJha sera toujours le préféré de tous. #SritiJhaInKKK12 pic.twitter.com/ofa9DI5mhW Karité (@SheaEvleen) 22 août 2022

comment c’est juste pour #SritiJha « Si Rajiv était blessé, il aurait dû être éliminé car il était incapable d’effectuer la cascade. non, juste parce que sriti a toujours été dans la série et n’a fait aucun drame inutile, elle a été expulsée injustement.#KKK12 “* . “* KESHAB *” . *” (@sipu8221580) 22 août 2022

L’expulsion la plus injuste de l’Histoire du KKK ? Elle mérite d’être en finale. Ranguu tu kvi nhi sudhrega ?#KhatronKeKhiladi12 #KKK12 #Sritijha pic.twitter.com/wzimYPNzW5 ? ?t? ?? (@Stu_7781) 22 août 2022

Sriti Jha parle des changements après sa participation à Khatron Ke Khiladi 12

Récemment, dans une interview avec un quotidien, Sriti Jha a expliqué si et comment son image avait changé après sa participation à l’émission télévisée basée sur les cascades de Rohit Shetty. Lorsqu’on a demandé à Sriti, qui fait ses débuts dans l’espace de réalité, si ses changements dans la participation à l’émission ont changé l’image d’elle dans l’esprit du public. L’actrice a déclaré qu’elle savait que le public avait une certaine perception d’elle en raison des personnages qu’elle a interprétés dans ses émissions de télévision. Mais, quand il s’agit de sa participation à Khatron, Ke Khiladi 12 a réussi à le changer ou non, elle n’en a aucune idée. Sriti Jha a dit qu’elle reviendrait bientôt à faire des émissions de fiction. Et d’ajouter qu’elle est plutôt à l’aise de jouer un personnage à l’écran qu’elle-même. “Je ne peux pas contrôler ce que le public pensera de moi et si cela brise l’image existante qu’il a de moi”, a-t-elle déclaré à TOI.