Khatron Ke Khiladi 12 : Rubina Dilaik ACCUSE Kanika Mann de tricherie lors d’une tâche d’autruche ; ‘Historique de recherche de téléphone pe khuli na, ce sera embarrassant’ [WATCH]

Khatron Ke Khiladi 12 fait beaucoup de bruit. La douzième saison de l’émission basée sur les cascades animée par Rohit Shetty marche vers sa finale. À chaque épisode qui passe, la tâche et les équations des candidats deviennent de plus en plus intéressantes. Dans la dernière promo de l’émission a Rubina Dilaik et Kanika Mann en guerre. L’actrice de Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki a fait de sérieuses allégations de tricherie contre l’actrice de Guddan Tumse Na Ho Payega. Tout le monde, y compris Rohit Shetty, est sous le choc.

Kanika Mann a-t-il triché ?

Dans la promo, on voit Rubina Dilaik informer Rohit Shetty que Kanika Mann a passé près de 15 minutes sur un téléphone qui n’était même pas le sien. Elle a déclaré que lorsqu’elle a ouvert l’historique de recherche sur le téléphone, elle a découvert que Kanika avait recherché “Comment apprivoiser une autruche”, “Que faire avec des plumes d’autruche” et plus encore. Cela conduit à la tricherie et dit qu’il est injuste de sa part de faire cela. Kanika Mann nie toutes ces allégations faites par Rubina Dilaik. Ce dernier dit alors que ‘Phone par agar search history khuli na, it will be embarrassing for you’. Découvrez la promo ci-dessous:

Kanika ne toda Rubina ka bharosa. Kya inke hêtre ki yeh malentendu porte hogi? Dekhiye #KhatronKeKhiladiaaj raat aur, har Sat aur Sun, raat 9 baje, sirf #Couleurs par! À tout moment sur @justvoot#KKK12#RohitShetty @RubiDilaik #KanikaMann pic.twitter.com/1Df64J3xoB CouleursTV (@CouleursTV) 24 juillet 2022

Eh bien, que ce soit juste une farce ou que Kanika Mann ait sérieusement recherché tous les sujets qui seraient révélés lors de la diffusion de l’épisode.

Dispute entre Jannat Zubair et Rubina Dilaik

Plus tôt, Jannat Zubair et Rubina Dilaik avaient eu une sorte de dispute. Après que Jannat ait remporté une tâche, Rubina a affirmé que c’était grâce à elle qu’elle avait réussi à gagner. Mais cela a irrité Jannat. Elle a demandé à l’actrice principale de ne pas répéter la même chose. Mais les dames ont réglé leurs différends.