Khatron Ke Khiladi 12 : Rohit Shetty perd son calme face à Pratik Sehajpal ; L’AVERTIT de NE PAS enfreindre les règles

Khatron Ke Khiladi 12 est actuellement l’émission de téléréalité la plus appréciée à la télévision. Alors que les concurrents sont de retour en ville après avoir effectué toutes les cascades et savent qui est le gagnant du spectacle. L’émission est à l’antenne et dans le récent épisode, nous avons vu comment Rohit Shetty perdait son calme face à la cascade d’eau réalisée par Pratik Sehajpal. Dans le prochain épisode, nous verrons que Rohit signale Pratik et lui dit de faire ce qui est demandé et de ne pas enfreindre les règles.

Rohit Shetty avertit Pratik de l’élimination s’il enfreint les règles

Alors que Pratik demande à Rohit ce qu’il doit faire s’il ne sait pas nager, ce à quoi Rohit perd son sang-froid à propos de Pratik et dit qu’il aurait dû y penser avant de signer le contrat pour le spectacle car les cascades d’eau ne se produisent pas pour le première fois. Il a même averti Pratik qu’il ne pouvait pas tricher, sinon il serait éliminé de la série. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Pratik s’était mal comporté avec le cinéaste et il était extrêmement irrité contre lui. Cependant, Pratik a clarifié la même chose après que les rapports se soient propagés sur Internet.

“Honnêtement, s’il vous plaît, regardez l’épisode ! Pas une seule fois je n’ai mal parlé avec Rohit monsieur, je le respecte et je suis reconnaissant à Dieu d’avoir même eu la chance de le rencontrer. Jab Maine bola ki ‘Kuch nahi hoga mujhe (Quand je n’ai rien dit va m’arriver) quelque chose quelque chose ‘je parlais à quelqu’un d’autre… et ça me paraissait si mal même car il semblait que j’avais parlé sur un mauvais ton avec Rohit monsieur, ce que je ne pourrai jamais faire de ma vie.”

Pratik a fait partie de l’émission de téléréalité Bigg Boss où l’animateur de l’émission Salman Khan lui a toujours donné une boucle d’oreille sur son comportement et l’intimidation de Rajeev Aadatia dans l’émission. Pratik était le coureur du spectacle Bigg Boss 15.