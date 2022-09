Khatron Ke Khiladi 12 célébrité Kanika Mann a haussé les sourcils lorsqu’elle a été repérée dans la ville dans son avatar en sari. L’actrice a abandonné son chemisier et a attiré l’attention de tout le monde. Elle a joyeusement affiché son dos nu aux paparazzi et les a accueillis avec un large sourire sur son visage. Cependant, le look audacieux en sari de Kanika n’a pas plu aux internautes qui l’ont critiquée pour s’être habillée de manière inappropriée dans les lieux publics. Beaucoup de gens ont dit que maintenant tout le monde semble avoir attrapé la fièvre d’Urfi Javed. Ceux qui sont arrivés en retard, Urfi est connue pour sa mode audacieuse et osée.