Khatron Ke Khiladi 12 : Pratik Sehajpal méritait-il vraiment une rentrée en tant que joker ? Voici ce que les fans ressentent [Read Tweets]

Le concurrent de Khatron Ke Khiladi 12, Pratik Sehajpal, a fait une rentrée dans l’émission en tant que joker. Il était absent après avoir échoué à la cascade d’élimination en étant jumelé avec Kanika Mann et Jannat Zubair Rahmani. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de cascade entre les candidats éliminés pour déterminer qui reviendra dans l’émission. Pratik Sehajpal a fait une rentrée directe dans la série et cela a bouleversé certains fans. L’année dernière, les téléspectateurs neutres de Khatron Ke Khiladi n’ont pas apprécié l’élimination de Sourabh Raaj Jain. Ils ont estimé que c’était l’un des plus injustes de l’histoire du jeu.

Même cette fois, les fans estiment que les autres comme Aneri Vajani, Chetna Pande et Shivangi Joshi méritaient une chance de revenir dans la série. Ils ont estimé qu’au moins une cascade décisive aurait pu avoir lieu. Maintenant, on dit que Shivangi Joshi s’est vu offrir une chance d’être un joker, mais elle a refusé la même chose. C’est ainsi que les fans ont réagi à l’entrée de Pratik Sehajpal.

Au cours de la saison dernière, Sourabh Jain a fait face à l’expulsion la plus injuste et même alors @CouleursTV ne l’a pas appelé directement. Stunt betn 3 expulsés (Sourabh, Aastha & Vishal) et seul le gagnant a été rappelé.#PratikSehajpal devraient se sentir privilégiés d’être rappelés directement. #KhatronKeKhiladi #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 13 août 2022

L’élimination de sourabh était définitivement très injuste, mais je pense toujours qu’un concurrent qui a été éliminé ne devrait pas être rappelé;) une entrée générique méritante ou non dans une émission comme celle-ci ne devrait pas arriver RAHUL (@JaYaarYahanSe) 13 août 2022

exactement et le fait qu’il y avait plus de khiladis méritants qui ont été expulsés comme chetna, aneri et shivangi aish (@aishyouknow) 13 août 2022

Exactement Chetna, Shivangi et Aneri méritaient aussi une chance. Aishzee (@Aishzee1) 13 août 2022

Il a été ramené en raison de ses liens passés avec la chaîne et du soutien des fans des médias sociaux. En dehors de cela, il n’était pas doué pour les tâches jusqu’à présent, Sourabh était génial. Malheureusement, il n’a pas apprécié le support de la chaîne Bowya Madhi (@bowya8) 13 août 2022

Eh bien, les fans de Pratik Sehajpal ont déclaré que sa présence crée un battage médiatique pour la série et est un booster TRP. C’est pourquoi ils l’ont ramené. Bien que cette logique soit sûrement compréhensible, Khatron Ke Khiladi a toujours été considérée comme l’émission de téléréalité la plus impartiale !