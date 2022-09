Khatron Ke Khiladi 12 : Pratik Sehajpal laisse les téléspectateurs de l’émission de Rohit Shetty déçus ; les internautes disent “zéro enthousiasme” [Read Tweets]

Khatron Ke Khiladi 12 est l’une des émissions de téléréalité les plus regardées. Contrairement à Bigg Boss, il a toujours été cohérent avec ses chiffres sur les TRP. Pratik Sehajpal, finaliste de Bigg Boss 15, est l’un des concurrents de l’émission. Les fans l’ont adoré sur Bigg Boss 15 de Salman Khan, mais beaucoup pensent qu’il n’est tout simplement pas intéressé par Khatron Ke Khiladi 12. Cette saison, la programmation est très bonne. Pratik Sehajpal a abandonné très facilement des tâches et cela dérange non seulement ses fans mais aussi le grand public. Les internautes se sont rendus sur Twitter pour dire qu’il semble que Pratik Sehajpal ait été contraint de faire partie de l’émission. Découvrez quelques-unes des réactions…

Aaj #KKK12 moi chal kya rha tha!? Surtout cette kanika cascadeuse en or, Rubina n’essayait pas du tout. Pratik toh est de toute façon une affaire perdue. Rajiv a gagné, car personne n’était prêt à rivaliser avec lui. Même des artistes comme Mohit, Tushar, Jannat étaient comme kya ho rha h ? #KhatronKeKhilad12 ?? (@ Ambre25999292) 4 septembre 2022

#PratikFam ne fait qu’embarrasser eux-mêmes et Pratik de plus en plus. Arrêtez les gars. Pouah#KKK12 Mondler (@mondlerfc) 4 septembre 2022

J’ai vu quelque chose à propos de @realsehajpal avorter une autre cascade dans #kkk12. Pourquoi qu’est-il arrivé à son attitude qu’il montrait lorsqu’on l’interrogeait sur le penchant kkk de teja? Regardez qui rit maintenant ??? KARMA!!!!#TejRan Prachi (ÉQUIPE ROKA) (@fuddu__tejran) 4 septembre 2022

Vous vous demandez ce qui est arrivé à #PratikSehajpalil a vraiment déçu ses partisans en #KKK12. J’espère le revoir briller. Oeufs d’autruche (@eggs_eggs2) 4 septembre 2022

Regardé #KhatronKeKhiladi12 pls il y a une chose appelée esprit sportif et un concurrent manque clairement de cela .. 6 secondes m avorter, pani se dar, hawa se dar, uchai se dar? pourquoi tu es dans cette émission alors ?? Juhi Jain | HP est ?? (@juhiJainID) 4 septembre 2022

Ressemblait à #PratikSehajpal a été invité à participer à #kkk12 au bout du fusil ? Semblé terne tout au long de la saison avec zéro enthousiasme et aucune attitude gagnante ! Complètement à l’opposé de son #BB15 besogne assignée! (1/2) Shukar Haï ?? (@ALTGratitude) 4 septembre 2022

On voit que les gens sont très déçus de lui. Il y a du bruit qu’il rejoint Naagin 6 en tant que l’un des leaders. Mais Pratik Sehajpal et Nishant Bhat donnent du contenu sous d’autres formes comme la comédie.