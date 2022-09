Khatron Ke Khiladi 12: Pratik Sehajpal est comparé à Nikki Tamboli pour avoir interrompu le maximum de cascades dans l’émission de Rohit Shetty [View Tweets]

Après Bigg Boss OTT et Bigg Boss 15, Pratik Sehajpal a eu une excellente occasion de montrer sa force et son agilité dans l’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 12. Cependant, Pratik a fini par abandonner le maximum de cascades et son habitude a conduit à son élimination. Déçus par sa performance, les internautes ont maintenant comparé Pratik à Nikki Tamboli pour avoir constamment interrompu les cascades.

Beaucoup de gens ont dit qu’ils avaient de grands espoirs de Pratik en raison de sa forme physique. Cependant, Pratik n’a pas répondu aux attentes du public. Les gens ont dit que Nikki était bien meilleure que Pratik lorsqu’elle effectuait des cascades casse-cou dans la série. Alors que certains l’appelaient darpok, certains ont dit qu’il s’était avéré être une version masculine irritante de Nikki dans la série.

Cependant, les fans de Pratik ont ​​pris sa défense en disant qu’il était constamment découragé dans l’émission. Après avoir été éliminé, Rohit Shetty lui a dit qu’il aurait pu au moins essayer de faire des cascades, sinon il deviendrait une blague à la télévision nationale pour être un lâcheur.

Je n’ai jamais été aussi déçu par aucun concurrent#PratikSehajpal tu es une telle déception même Nikki était meilleure que toi yaarr#KKK12 Confused_soul (@IAmUniqueOnMyOn) 4 septembre 2022

darpok @realsehajpal nikal jaa abb KKK c etna version masculine irritante de nikki #PratikSehajpal Roi Kohli (@Punter655) 4 septembre 2022

Hehehhe nous te chérissons Pratik C’est quoi cette blague Il est pire que Nikki Aage koi 1stunt Jeet jayega, dekho dekho jalne vale dekho shuru ho jayega prateekfam ka.koi itna bada fattu kaise ho sakta hai#PratikSehajpal#KhatronKeKhiladi12 Savage Sweet (@SavageSweet11) 4 septembre 2022

Chaque saison est conçue en gardant les gens à l’esprit la saison dernière, on s’attendait à ce que nikki ait peur et elle était donc le soulagement comique cette saison, tout cela était attendu de rajiv et pratik était censé être un concurrent difficile qu’il ne pouvait malheureusement pas vivre jusqu’à #PratikSehajpal Togepi ? (@parthavi20) 3 septembre 2022

Deux saisons et deux parallèles comme #RohitShetty a dit à propos de la cascade de Pratik et Nikki. Pense #PratikSehajpal aurait pu être un bien meilleur interprète s’il avait pu supprimer ses peurs d’une manière ou d’une autre comme il l’a fait lors de la dernière cascade aujourd’hui#kkk12 #KhatronKeKhiladi12 LE KHABRI (@ThreaIkhabri) 20 août 2022

De toute évidence, les fans sont mécontents de la performance décevante de Pratik sur Khatron Ke Khiladi 12 et ils s’attendaient à ce qu’il fasse beaucoup mieux. Néanmoins, Pratik semble avoir rejoint Naagin 6 en tant que l’un des protagonistes et il reste à voir s’il serait à la hauteur des attentes du public lors de l’émission surnaturelle d’Ekta Kapoor.