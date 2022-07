Khatron Ke Khiladi 12: Pratik Sehajpal écrit un message sincère sur son voyage casse-cou; dit ‘Khud se banai maine apni manzil’

La saison 12 de Khatron Ke Khiladi vient de commencer et elle a déjà attiré l’attention des téléspectateurs. Pratik Sehajpal, célèbre dans Bigg Boss 15, est vu en train de tuer les cascades aventureuses comme un pro. Actuellement, les fans de Pratik le soutiennent, et comment ! Le bel acteur est souvent vu se classer au sommet sur Twitter.

Récemment, Pratik a partagé une publication sur les réseaux sociaux en partageant une note sincère accompagnée d’une vidéo. Il a tweeté en disant: ‘Dil ko sab pata hai sirf dil ki sun ke kiya sab haasil, Fakhr se sar uncha hai poora yaqeen ki main hoon qaabil, Shukr hai har cheez ka mujhe, Shukr hai har cheez ka mujhe kyunki khud se banai maine apni manzil…’

Jetez un œil au tweet –

En un rien de temps, l’ex-concurrent de Bigg Boss 15, Akasa Singh, qui est un ami proche de Pratik, a répondu à son tweet avec un commentaire “plus de pouvoir pour vous”. Les fans sont devenus gaga du commentaire d’Akasa pour Pratik.

Parler du jeu de Pratik dans la saison 12 de Khatron Ke Khiladi a été assez incroyable. L’acteur a bien fait ses tâches et ses liens avec d’autres candidats, dont Rubina Dilaik et Nishant Bhat, entre autres, vous feront tomber amoureux de lui. Récemment, l’animateur de la saison 7 de Koffee With Karan, Karan Johar, l’a félicité lors du live de Rajiv Adatia.

Erica Packard a été la première candidate à être éliminée le week-end dernier de Khatron Ke Khiladi 12.