Khatron Ke Khiladi 12: Pratik Sehajpal, candidat expulsé, reviendra dans l’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty

Khatron Ke Khiladi est l’une des émissions de téléréalité les plus difficiles à la télévision et le public adore son format. L’émission basée sur les cascades est animée par le cinéaste de Bollywood Rohit Shetty et Khatron Ke Khiladi 12 a attiré beaucoup d’attention de ses téléspectateurs. Depuis que l’émission a été diffusée, elle a conquis les cœurs. Rubina Dilaik, Nishant Bhat, Pratik Sehajpal, Kanika Mann, Mohit Malik, Jannat Zubair, M. Faisu et d’autres célébrités cotées A clouent les cascades aventureuses avec beaucoup de facilité. Quatre concurrents, à savoir Erika Packard, Aneri Vajani, Pratik Sehajpal et Shivangi Joshi, ont été éliminés de l’émission. Actuellement, il n’y a que 10 candidats qui se battent pour le trophée.

La semaine dernière, Pratik a été expulsé de la série après avoir interrompu la tâche d’élimination. Pratik s’est senti étourdi et s’est plaint de vertiges après s’être assis sur la falaise des rotateurs. Il était dans la ronde éliminatoire avec Kanika Mann et Jannat Zubair. L’hôte Rohit Shetty a offert des conseils à Pratik et leur a assuré de donner le meilleur de lui-même dans la tâche. Mais, Pratik n’a pas pu terminer la tâche et il a interrompu la tâche, ce qui a conduit à son élimination. Mais selon les sources fiables de Pinkvilla, Pratik est prêt à faire un retour et se battra dur pour le trophée. Eh bien, cette nouvelle va sûrement faire sourire les fans de Pratik.

Rohit a semblé contrarié par la décision de Pratik et lui a fait ses adieux au spectacle. Les fans ont eu le cœur brisé par l’élimination de Pratik et ont estimé que sa présence dans la tâche finale était injuste. Un fan a écrit: “Pratik u a si bien fait. Kisiko aese salut cascade d’élimination pe nhi bhej sakte. Et quand d’autres sont convaincus ki Rubina ko cascade d’élimination pe bhejni hain alors pourquoi les pressuriser pour changer la décision. Ap jitna kar sakte l’apne kiye ” autres

Sur le plan du travail, Pratik a acquis une grande renommée avec sa performance dans Love School et est devenu l’un des candidats les plus préférés. Il a également été vu dans Ace of Space puis Bigg Boss OTT.