Khatron Ke Khiladi 12: Mohit Malik révèle s’il avortera un jour une cascade dans l’émission de Rohit Shetty [Exclusive]

La télédiffusion de Khatron Ke Khiladi 12 a commencé sur Colors. Le morceau de télévision Mohit Malik a reçu l’étiquette d’être le tueur silencieux de la série. Le titre a été donné par nul autre que Rohit Shetty dans l’émission. Mohit Malik, qui est un maniaque du fitness, est très désireux de très bien faire dans l’émission. L’acteur a fait de son mieux pour ne pas interrompre les cascades. Il pense que Khatron Ke Khiladi 12 lui a laissé un bon impact physique et mental.

Il a déclaré à Bollywood Life : “Je crois que Khatron Ke Khiladi vous rend plus fort. Physiquement et mentalement. C’est ainsi que je vois les défis de la vie et KKK12 est en effet un grand défi. Bien que vous sachiez que vous devez préparer votre corps physiquement pour endurer les cascades et même le temps (en extérieur) dans lequel elles sont exécutées, une cascade n’est pas seulement une question de puissance. ”

Il a ajouté : “Il est très vrai que dans les moments où vous sentez que vous allez abandonner ou quand vous voulez abandonner, mais ensuite vous vous en sortez et vous vous comportez comme si c’était votre dernière cascade, croyez-moi, c’est un grand la victoire et le sentiment est génial. Le sentiment de terminer une cascade et de continuer à la gagner est totalement incroyable, euphorique et honnêtement, je n’ai plus d’adjectifs en tête pour le décrire. Mais surmonter sa peur et faire la cascade, cet effort en soi compte beaucoup pour moi.”

Mohit Malik abandonnera-t-il toute cascade sur Khatron Ke Khiladi 12 étant donné qu’il est un accro à l’adrénaline? Il nous dit : “Je fais toujours de mon mieux pour terminer toutes les cascades qui m’ont été assignées. J’ai quelques peurs que je veux vraiment vraiment surmonter. J’ai peur des hauteurs, que je surmonte. J’ai fait des cascades en hauteur. et je les fais bien. J’ai fait 3-4 cascades sur une grue et je n’ai pas autant peur des hauteurs que lorsque j’ai commencé. Je surmonte ma peur des hauteurs une cascade à la fois. faire des cascades et ne pas laisser ma peur prendre le dessus sur moi.”