Khatron Ke Khiladi 12 : Mohit Malik et Kanika Mann se nourrissent d’escargots et de vers de terre lors de leurs retrouvailles [Video]

Khatron Ke Khiladi 12 : Khatron Ke Khiladi saison 12 est une émission de téléréalité populaire basée sur des cascades sur les écrans de télé. L’émission obtient d’énormes vues pour son contenu intéressant. Ce spectacle est animé par le célèbre réalisateur de Bollywood Rohit Shetty et cette fois Rohit Shetty bascule avec sa 12e saison du spectacle. Le public attend avec impatience le vainqueur de cette saison. Laissez-nous vous dire que les concurrents de Khatron Ke Khiladi 12 Mohit Malik, Aneri Vajani, Kanika Mann et bien d’autres ont été vus faire la fête et danser ensemble. Pour la première fois, ils ont été vus en train de profiter de leur rencontre. Il y avait un gâteau unique arrangé pour les concurrents, qui contenait des araignées, des serpents et des vers de terre comestibles. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri